Κέντρικ Ναν: «Κάθε μέρα με ρωτάνε πότε θα γυρίσω πίσω στους Μαϊάμι Χιτ»

Ο Κέντρικ Ναν αναμένεται να ηγηθεί της νέας προσπάθειας του Παναθηναϊκού, για να επιστρέφει στην κορυφή, σε GBL και Euroleague, αυτή τη φορά υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πολλοί είναι όμως αυτοί στις ΗΠΑ, που δεν ξεχνάνε το πέρασμά του από το NBA και πιο συγκεκριμένα, την περίοδο που αγωνίστηκε στους Μαϊάμι Χιτ.

Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο “X”, ο Κέντρικ Ναν αναφέρθηκε σε άτομα που του ζητάνε να επιστρέψει στην ομάδα του Μαϊάμι, που πλέον έχει στο ρόστερ της και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Bump into at LEAST 3-5 people a day asking me when I’m coming back! @MiamiHEAT

The city is talking! — Kendrick Nunn (@nunnbetter_) July 23, 2026

“Πέφτω σε τουλάχιστον 3-5 άτομα τη μέρα που με ρωτάνε πότε γυρίζω πίσω στους Χιτ! Η πόλη μιλάει!” έγραψε ο Ναν στα social media.