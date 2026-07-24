Αθλητικά

ΠΑΟΚ: Ο Άλι χάνει τη ρεβάνς με Ντινάμο Κιέβου – Φόβοι για απουσία ενός μήνα

Με νάρθηκα αποχώρησε ο παίκτης του ΠΑΟΚ από το εκτός έδρας ματς με την ομάδα του Κιέβου
ΠΑΟΚ: Ο Άλι χάνει τη ρεβάνς με Ντινάμο Κιέβου – Φόβοι για απουσία ενός μήνα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Κιέβου (2-3) στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Τάχα Άλι

Ο Σουηδός εξτρέμ τραυματίστηκε στον ώμο, έπειτα από σύγκρουση με τον Τόμας Κεντζιόρα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης του Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Τάισον να περνά στη θέση του στο 14ο λεπτό.

Ο Άλι πήγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια δεχόμενος τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς της ομάδας και λίγο αργότερα επέστρεψε στον πάγκο, με τον ώμο του δεμένο και με πάγο.

Στον Σουηδό εξτρέμ τοποθετήθηκε νάρθηκας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σήμερα (24.07.2026) θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ είναι δεδομένο πως θα απουσιάσει από τον αγώνα ρεβάνς (30.07.2026) της Τούμπας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή απουσία από την αγωνιστική δράση για διάστημα τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
250
106
98
98
97
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo