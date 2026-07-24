ΠΑΟΚ: Ο Άλι χάνει τη ρεβάνς με Ντινάμο Κιέβου – Φόβοι για απουσία ενός μήνα

Η σπουδαία νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ντιναμό Κιέβου (2-3) στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Τάχα Άλι

Ο Σουηδός εξτρέμ τραυματίστηκε στον ώμο, έπειτα από σύγκρουση με τον Τόμας Κεντζιόρα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης του Ντινάμο Κιέβου – ΠΑΟΚ και δεν μπόρεσε να συνεχίσει, με τον Τάισον να περνά στη θέση του στο 14ο λεπτό.

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Ο Άλι πήγε κατευθείαν για τα αποδυτήρια δεχόμενος τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς της ομάδας και λίγο αργότερα επέστρεψε στον πάγκο, με τον ώμο του δεμένο και με πάγο.

Στον Σουηδό εξτρέμ τοποθετήθηκε νάρθηκας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ, σήμερα (24.07.2026) θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ενώ είναι δεδομένο πως θα απουσιάσει από τον αγώνα ρεβάνς (30.07.2026) της Τούμπας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανή απουσία από την αγωνιστική δράση για διάστημα τριών έως τεσσάρων εβδομάδων.