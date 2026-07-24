Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τους Dodgers στον Λευκό Οίκο και παρέλαβε αναμνηστικό δαχτυλίδι από τους πρωταθλητές στο MLB

Οι Λος Άντζελες Ντότζερς έγιναν δεκτοί στον Λευκό Οίκο από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της παραδοσιακής τιμητικής εκδήλωσης για την κατάκτηση του World Series, στο αμερικανικό μπέιζμπολ.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ιδιοκτήτης των Ντότζερς, Μαρκ Γουόλτερ, προσέφερε στον Ντόναλντ Τραμπ μια φανέλα της ομάδας, καθώς και ένα αναμνηστικό δαχτυλίδι του World Series. Παραλαμβάνοντάς το, ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε με χιούμορ: “Πρέπει να το δηλώσω αυτό;”, προκαλώντας χαμόγελα στους παρευρισκόμενους.

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Στην ομιλία του, ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη τους Ντότζερς για την επιτυχημένη τους πορεία και στάθηκε ιδιαίτερα στην προσφορά κορυφαίων παικτών, όπως ο Σοχέι Οτάνι και ο Φρέντι Φρίμαν, οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην κατάκτηση του τίτλου.

Από την τελετή δεν έλειψαν και οι απουσίες. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, οι Μούκι Μπετς και Κίκε Ερνάντες δεν συμμετείχαν στην επίσκεψη, επικαλούμενοι προσωπικούς λόγους, ενώ στην περίπτωση του Ερνάντες είχαν αναφερθεί και πολιτικές διαφωνίες -που είχε εκφράσει δημόσια- στο παρελθόν.

Ο προπονητής των Dodgers, Ντέιβ Ρόμπερτς, υπογράμμισε ότι η επίσκεψη αφορά την αναγνώριση της αγωνιστικής επιτυχίας της ομάδας και όχι μια πολιτική τοποθέτηση, επισημαίνοντας πως κάθε αθλητής έχει το δικαίωμα να αποφασίζει αν θα συμμετάσχει ή όχι σε τέτοιες εκδηλώσεις.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι το δαχτυλίδι που δόθηκε στον πρόεδρο δεν ήταν ένα από τα αυθεντικά δαχτυλίδια που απονέμονται στους παίκτες της πρωταθλήτριας ομάδας, αλλά ένα ειδικό αναμνηστικό αντίγραφο, το οποίο προσφέρθηκε συμβολικά από τον οργανισμό των Ντότζερς στον πρόεδρο των ΗΠΑ.

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Η επίσκεψη των πρωταθλητών του World Series (MLB) στον Λευκό Οίκο αποτελεί μια μακρόχρονη αμερικανική παράδοση, με τις ομάδες που κατακτούν κορυφαίους τίτλους να τιμώνται από τον εκάστοτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.