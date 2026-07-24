Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Ο Τιν Γέντβαϊ οδεύει προς Σαουδική Αραβία

Εξελίξεις έρχονται με τον Κροάτη αμυντικό των πρασίνων
Ο Τιν Γέντβαϊ του Παναθηναϊκού (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Τιν Γέντβαϊ του Παναθηναϊκού (ΦΩΤΟ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Τιν Γέντβαϊ δεν υπολογίζεται στον Παναθηναϊκό από τον Τζέικομπ Νίστρουπ και ρεπορτάζ από την πατρίδα του τον συνδέουν με την Αλ Σαμπάμπ από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της αραβικής εφημερίδας “arriyadiyah”, ο 30χρονος Κροάτης κεντρικός αμυντικός -που έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό- βρίσκεται μια ανάσα από τη μετεγγραφή του στην Αλ Σαμπάμπ.

Μάλιστα, η ομάδα από τη Σαουδική Αραβία φαίνεται πως έχει καταθέσει το deal στην Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου για την αρχική επιβεβαίωση. Εφόσον ολοκληρωθεί η μετεγγραφή, ο Γέντβαϊ προορίζεται για να καλύψει το κενό του Ολλανδού Γουέσλεϊ Χόεντ στο ρόστερ της Αλ Σαμπάμπ.

Ο Γέντβαϊ έχει αγωνιστεί σε 95 παιχνίδια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, έχει πετύχει επτά γκολ και έχει μοιράσει δύο ασίστ.

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Αθλητικά
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