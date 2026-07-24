Η Ρεάλ Μαδρίτης ρίχνει τη μετεγγραφική «βόμβα» με τον Ρόδρι

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτης αυτό το καλοκαίρι και στο “Μπερναμπέου” ακολούθησαν οι μετεγγραφές των Ντάμφρις, Κουκουρέγια, Κονατέ και Μπερνάρντο Σίλβα. Η “βασίλισσα” θέλει όμως να κάνει και μια κορυφαία κίνηση, προκειμένου να επανέλθει στην κορυφή, σε Ισπανία και Champions League. Ο Ρόδρι είναι ο μεγάλος “στόχος” των “μερένγκες”!

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε προαναγγείλει πριν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές στη Ρεάλ Μαδρίτης ότι είναι αποφασισμένος να ρίξει μια μετεγγραφική “βόμβα” και όλα δείχνουν ότι αυτή αφορά τον Ρόδρι, με τον 30χρονο Ισπανό να παίζει σε μια θέση που η ομάδα “πονάει”, μετά και το τέλος της συνεργασίας της με τους Κρός και Μόντριτς.

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Όπως αποκαλύπτει το γερμανικό Sky Sport, οι “μερένγκες” ήρθαν σε πλήρη συμφωνία με τον Ρόδρι για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του, στρέφοντας πλέον όλη την προσοχή τους στην τελική διαπραγμάτευση με τη Μάντσεστερ Σίτι για να πάρουν το οριστικό “OK” για την απόκτηση του MVP του Μουντιάλ του 2026 (δεν γίνεται αναφορά σε ποσό).

Θυμίζουμε ότι με την κατάκτηση του Μουντιάλ ο Ρόδρι έγραψε ιστορία, καθώς έγινε μόλις ο 7ος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του αθλήματος που έχει καταφέρει να κατακτήσει στην καριέρα του το Παγκόσμιο Κύπελλο (2026), το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το Champions League και τη Χρυσή Μπάλα.