Άρης και Σεμπαστιάν Παλάσιος έφτασαν σε συμφωνία για διετές συμβόλαιο

Ο Άρης προσπαθεί να κινηθεί μετεγγραφικά και να ενισχυθεί. Η 4η του καλοκαιρινή κίνηση είναι ένα πρόσωπο με “ένσημα” στη Super League! Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος έφτασε σε συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς.

Ο 34χρονος Αργεντινός εξτρέμ έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδειακό, στον οποίο αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν (36 συμμετοχές, 8 γκολ και 8 ασίστ) και έκλεισε στον Άρη, με το deal να αφορά συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Παλάσιος συστήθηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το 2021, όταν και φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εντός της ημέρας ο παίκτης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν καλά, να ανακοινωθεί από τον Άρη.