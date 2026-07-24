Αθλητικά

Άρης και Σεμπαστιάν Παλάσιος έφτασαν σε συμφωνία για διετές συμβόλαιο

Στη Super League θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο πρώην επιθετικός των Παναθηναϊκού και Λεβαδειακού
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ EUROKINISSI
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Ο Άρης προσπαθεί να κινηθεί μετεγγραφικά και να ενισχυθεί. Η 4η του καλοκαιρινή κίνηση είναι ένα πρόσωπο με “ένσημα” στη Super League! Ο Σεμπαστιάν Παλάσιος έφτασε σε συμφωνία με τους Θεσσαλονικείς.

Ο 34χρονος Αργεντινός εξτρέμ έμεινε ελεύθερος από τον Λεβαδειακό, στον οποίο αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν (36 συμμετοχές, 8 γκολ και 8 ασίστ) και έκλεισε στον Άρη, με το deal να αφορά συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο Παλάσιος συστήθηκε για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό το 2021, όταν και φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εντός της ημέρας ο παίκτης θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν καλά, να ανακοινωθεί από τον Άρη.

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Αθλητικά
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