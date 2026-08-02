Πάρμα – Ηρακλής 1-1: Με ισοπαλία έκλεισαν οι Θεσσαλονικείς τον κύκλο των φιλικών στην Ιταλία

Τη δεύτερη ισοπαλία στο τρίτο φιλικό που έδωσε επί ιταλικού εδάφους είχε την Κυριακή (02.08.2026) ο Ηρακλής. Ο Γηραιός έφερε 1-1 με την Πάρμα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχε συνολικά την υπεροχή και πίεσε την αντίπαλό του.

Ο Ηρακλής άνοιξε το σκορ στο 53ο λεπτό με τον Κόλιτς, με τους «παρμέντσι» να φτάνουν στην ισοφάριση και στο τελικό 1-1 στο 76ο λεπτό με γκολ του Μικολαγιέφσκι.

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Το ίδιο σκορ, υπενθυμίζεται, είχαν οι «κυανόλευκοι» στην τελευταία φιλική δοκιμασία τους κόντρα στην Παλέρμο (29.07.2026), ενώ στον πρώτο φιλικό αγώνα τους στη γειτονική χώρα, στις 25 Ιουλίου, είχαν ηττηθεί με 2-0 από την Μπολόνια.

Η αρχική σύνθεση του Ηρακλή βρέθηκαν οι: Αθανασιάδης, Τσάκλα, Βούρος, Πίνια, Νιζέτ, Σόρια, Καϊμπουέ, Σουρλής, Κράιντς, Ντ’Αουζίλιο, Κόλιτς.

Στο δεύτερο μέρος αγωνίστηκαν και οι: Ίβι Λόπεθ, Χρομάντα, Κούστα, Ρος, Καρλίς, Μιρ, Αναστασιάδης, Μουνιόθ.

Ο Ηρακλής θα παραμείνει στην Ιταλία, στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας του, μέχρι το τέλος της εβδομάδας και θα επιστρέψει στη βάση του την Παρασκευή (07.08.2026).