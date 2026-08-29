Με Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το ματς του Βόλου με τον Ηρακλή και του Παναιτωλικού με την Καλαμάτα για την Super League. Στην Premier League το ενδιαφέρον πέφτει στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάδα – Ιρλανδία Socca World Cup Essen

13:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ – Γιαντόνγκ Σονγκ

13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)

14:15 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS5

14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)

15:10 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS10

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Tissot Sprint)

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS11

16:30 Novasports 6HD Κολωνία – Χόφενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Πάντερμπορν Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Λειψία – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga

17:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports Start Κόβεντρι – Χαλ Premier League

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβάντε – Μπέτις LaLiga

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Νιούκαστλ Premier League

19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Αμβούργο Bundesliga

19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Βόλος Elabet – Ηρακλής Super League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Τορίνο Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Φροζινόνε Serie A

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μόντσα – Ουντινέζε Serie A

19:45 Novasports 2HD Άλκμααρ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ LaLiga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ακαντέμικο ντε Βισέου – Πόρτο Liga Portugal

21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Παναιτωλικός – Καλαμάτα Super League

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Πάρμα Serie A

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ