Με Βόλος – Ηρακλής και Παναιτωλικός – Καλαμάτα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει το ματς του Βόλου με τον Ηρακλή και του Παναιτωλικού με την Καλαμάτα για την Super League. Στην Premier League το ενδιαφέρον πέφτει στον αγώνα της Λίβερπουλ με τη Νότιγχαμ Φόρεστ.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
10:20 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:05 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (2ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
12:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάδα – Ιρλανδία Socca World Cup Essen
13:00 COSMOTE SPORT 7 HD UFC Fight Night Ουμάρ Νουρμαγκομέντοφ – Γιαντόνγκ Σονγκ
13:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)
14:15 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS5
14:30 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Μίντλεσμπρο – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Αραγονία (Κατατακτήριες Δοκιμές)
15:10 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS10
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Αραγονία (Tissot Sprint)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD WRC Παραγουάη, SS11
16:30 Novasports 6HD Κολωνία – Χόφενχαϊμ Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Μάιντς – Πάντερμπορν Bundesliga
16:30 Novasports 4HD Έλβερσμπεργκ – Λεβερκούζεν Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λειψία – Γκλάντμπαχ Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Ουνιόν Βερολίνου – Άιντραχτ Φρανκφούρτης Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Έβερτον Premier League
17:00 Novasports Start Κόβεντρι – Χαλ Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Harley-Davidson Bagger World Cup
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κάρντιφ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ Sky Bet EFL Championship
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λεβάντε – Μπέτις LaLiga
19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Νιούκαστλ Premier League
19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Αμβούργο Bundesliga
19:30 COSMOTE SPORT 9 HD Βόλος Elabet – Ηρακλής Super League
19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Τορίνο Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Φροζινόνε Serie A
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Μόντσα – Ουντινέζε Serie A
19:45 Novasports 2HD Άλκμααρ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Σοσιεδάδ – Εσπανιόλ LaLiga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ακαντέμικο ντε Βισέου – Πόρτο Liga Portugal
21:30 Novasports Start Νυρεμβέργη – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Παναιτωλικός – Καλαμάτα Super League
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Πάρμα Serie A
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Σεβίλλη – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga
23:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Γουίνστον-Σάλεμ