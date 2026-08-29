Γαλατάσαραϊ: Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League κάνει δικό της τον Ραφαέλ Λεάο

Ο Ραφαέλ Λεάο αποχαιρέτησε τη Μίλαν, όπου αγωνίστηκε επτά χρόνια και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλατάσαραϊ για να βρεθεί αντιμέτωπος με την ΑΕΚ στο Champions League.

Ο 27χρονος Πορτογάλος εξτρέμ θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τη Γαλατάσαραϊ με ετήσιες απολαβές ύψους 12.000.000 ευρώ. Η μελλοντική αντίπαλος της ΑΕΚ συμφώνησε να δώσει στη Μίλαν 45.000.000 ευρώ για τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος θα ταξιδέψει σήμερα (29/08/26) στην Τουρκία για τις υπογραφές.

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«Είναι μια δύσκολη στιγμή. Αποχαιρέτησα τους συμπαίκτες μου μετά από επτά χρόνια μαζί τους. Ο σύλλογος πάντα με υποστήριζε, με βοηθούσε να εξελιχθώ και με έκανε να καταλάβω τι σημαίνει υψηλό επίπεδο, εκπροσωπώντας έναν σπουδαίο σύλλογο όπως η Μίλαν. Ήρθε η ώρα να πω αντίο. Θα ήθελα να αποχαιρετήσω με διαφορετικό τρόπο, ίσως με το να βρίσκομαι μέσα στο γήπεδο για άλλη μια φορά μπροστά στους οπαδούς, που με βοήθησαν τόσο πολύ, ειδικά στις δύσκολες στιγμές.

Σίγουρα θα είμαι μέρος της ιστορίας του συλλόγου, γιατί ξέρω τι έκανα εδώ. Θα κουβαλάω στην καρδιά μου όλους όσους με βοήθησαν. Τέλος ο έρωτας; Δεν είναι ένας έρωτας που τελείωσε, επειδή η αγάπη που έχω για τον Μίλαν δεν θα τελειώσει ποτέ. Θα την παρακολουθώ από μακριά», ανέφερε ο Λεάο στο «αντίο» του στους ροσονέρι.

Η Ένωση θα φιλοξενήσει την τουρκική ομάδα στην Allwyn Arena, χωρίς να έχει γίνει γνωστή ακόμα η ημερομηνία διεξαγωγής του αγώνα.