Ο Εργκίν Αταμάν αποθέωσε τον Τσέντι Όσμαν: «Ο κορυφαίος στην Ευρώπη στη θέση του»

Ο Τσέντι Όσμαν έκανε τρομερή εμφάνιση στη νίκη της Τουρκίας επί της Λιθουανίας με 94-66, καθώς ολοκλήρωσε το ματς με 22 πόντους σε σχεδόν 20′ και ανάγκασε τον Εργκίν Αταμάν να τον αποθεώσει.

Αταμάν και Οσμάν αποχώρησαν το καλοκαίρι από τον Παναθηναϊκό, όμως συνεχίζουν να συνεργάζονται στην Εθνική ομάδα της Τουρκίας με τον σπουδαίο φόργουορντ να είναι ο ηγέτης της ομάδας στο δρόμο προς το Mundobasket.

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«Συγχαίρω τον Τσέντι. Κάνει φανταστική δουλειά ως αρχηγός της ομάδας. Τα δίνει όλα, φυσικά μπορεί να υπάρξουν στιγμές που η απόδοσή του θα πέσει, αλλά σήμερα ήταν και πάλι σε πολύ υψηλό επίπεδο. Ο Τσέντι είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη στη θέση του.

Όταν του μαθαίνεις το σωστό είδος μπάσκετ, το αντανακλά τέλεια στο γήπεδο. Παίζει και κάνει τους συμπαίκτες του να παίζουν. Συνεισφέρει τα μέγιστα με τον θετικό χαρακτήρα. Συνεισφέρει πολλά στην ομάδα και ελπίζω να συνεχίσει να είναι ο αρχηγός σε πολλά ματς ακόμα», είπε χαρακτηριστικά ο Εργκίν Αταμάν.