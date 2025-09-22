Με βραβεία ΠΣΑΠΠ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα βραβεία ΠΣΑΠΠ κεντρίζουν τα βλέμματα από τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου 2025. Παράλληλα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα αναμετρηθεί με τη Μορεϊρένσε για να κλείσει το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού
14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού
17:00 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Ζαφειράκης Νάουσας Greek Handball Premier Xάντμπολ
19:30 Action 24 Βραβεία ΠΣΑΠΠ Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Πίζα Serie
A22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλγουολ – Γουότφορντ EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε Liga Portugal