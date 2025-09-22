Συμβαίνει τώρα:
Με βραβεία ΠΣΑΠΠ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα βραβεία ΠΣΑΠΠ ξεχωρίζουν στις τηλεοπτικές μεταδόσεις
Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Ότο Ρεχάγκελ στα βραβεία ΠΣΑΠΠ 2024
Ιβάν Γιοβάνοβιτς και Ότο Ρεχάγκελ στα βραβεία ΠΣΑΠΠ 2024/(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Τα βραβεία ΠΣΑΠΠ κεντρίζουν τα βλέμματα από τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου 2025. Παράλληλα, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη θα αναμετρηθεί με τη Μορεϊρένσε για να κλείσει το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα. 

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Τσενγκντού

17:00 ΕΡΤ2 Αθηναϊκός – Ζαφειράκης Νάουσας Greek Handball Premier Xάντμπολ

19:30 Action 24 Βραβεία ΠΣΑΠΠ Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Πίζα Serie

A22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μίλγουολ – Γουότφορντ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε Liga Portugal

