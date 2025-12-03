Αθλητικά

Μεντιλίμπαρ: «Η Ελλάς Σύρου δε μας άφησε στιγμή να χαλαρώσουμε»

Ιδιαίτερα τιμητικά τα λόγια του Ισπανού για την ομάδα της Σύρου
Μεντιλίμπαρ
Ο Μεντιλίμπαρ στη Σύρο με τη φόρμα του Ολυμπιακού/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 5-2 κόντρα στην Ελλάδα Σύρου, όμως ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε στην πολύ καλή και μαχητική εικόνα των γηπεδούχων στην αναμέτρηση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο Μεντιλίμπαρ είπε χαρακτηριστικά ότι οι γηπεδούχοι δεν άφησαν τον Ολυμπιακό να χαλαρώσει στην αναμέτρηση. Παράλληλα, ευχαρίστηκε και τον κόσμο του Ολυμπιακού, που ήταν στο πλευρό της ομάδας και τις δύο μέρες που βρέθηκε στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων.

 

Τα λόγια του Ισπανού προπονητή

«Θέλω να μιλήσω για τους φίλους του Ολυμπιακού που υποστήριξαν την ομάδα. Μου άρεσε που ήρθαμε να παίξουμε εδώ γιατί πρέπει να δίνεται η ευκαιρία και σε αυτούς τους φιλάθλους να δουν την ομάδα που αγαπάνε».

Για το παιχνίδι: «Δεν μας άφησαν να είμαστε χαλαροί σε καμία στιγμή. Κάθε φορά που σκοράραμε, το έκαναν και εκείνοι. Μέχρι τα τελευταία λεπτά που σκοράραμε δύο γκολ μαζεμένα δεν μας άφησαν στιγμή να χαλαρώσουμε».

