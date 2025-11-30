Μεντιλίμπαρ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού: «Ο Παναιτωλικός άξιζε κάτι από το παιχνίδι»

Ο Ολυμπιακός έφυγε με τη νίκη από το Αγρίνιο κόντρα στον Παναιτωλικό, όμως ο Μεντιλίμπαρ δεν ήταν ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Μεντιλίμπαρ δήλωσε μάλιστα ότι ο Παναιτωλικός θα μπορούσε να πάρει κάτι από την αναμέτρηση, κόντρα στον Ολυμπιακό. Αναφέρθηκε και στον τραυματισμό του Παναγιώτη Ρέτσου στο πρώτο μέρος.

Οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή

«Περιμέναμε σήμερα το παιχνίδι να είναι δύσκολο, γιατί όλα αυτά τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Σπανίως μπορούμε από την αρχή να τελειώσουμε το παιχνίδι με 3-4 γκολ, οπότε το κάνουμε προς το τέλος των αγώνων.

Σήμερα όμως, νομίζω ότι ο αντίπαλος άξιζε κάτι περισσότερο από το ματς. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου άρεσε που δώσαμε τόσο πολύ χώρο στον αντίπαλο. Ήταν μεγάλο λάθος να υποχωρήσουμε τόσο πολύ στο γήπεδο. Αυτό συνέβη επειδή δεν ήμασταν καλοί επιθετικά».

Για τον τραυματισμό του Παναγιώτη Ρέτσου: «Βγήκε γιατί ζήτησε την αλλαγή. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, όμως είναι φυσιολογικό με τα συνεχόμενα παιχνίδια που παίζει».