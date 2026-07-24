Μεντιλίμπαρ: Μπορεί να αλλάξουν πολλά μέχρι τη λήξη των μετεγγραφών, ο Ολυμπιακός θα είναι έτοιμος στην έναρξη της Super League

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, που βρίσκονται στο Βλάαρντινγκεν για να καλύψουν την προετοιμασία του Ολυμπιακού και τοποθετήθηκε για τις ερυθρόλευκες μετεγγραφές, το ρόστερ και την ευρωπαϊκή λίστα αλλά και για την αγάπη του κόσμου προς το πρόσωπό του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τόνισε πως ο Ολυμπιακός πλησιάζει στο αγωνιστικό επίπεδο που θέλει, αναφέρθηκε στις αναμετρήσεις με τη Ναϊμπέγκεν -για τα προκριματικά στο Champions League-

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Πρώτα, η κουβέντα πήγε στην προετοιμασία. «Αυτή τη στιγμή η δουλειά που γίνεται είναι πολύ καλή. Το επίπεδο των παιδιών είναι πολύ υψηλό και προπονούνται με αυτόν τον καλό καιρό στην Ολλανδία, αφού δεν έχει ούτε κρύο, ούτε ζέστη. Γενικά θεωρώ ότι το επίπεδο της προπόνησης και το επίπεδο της δουλειάς που γίνεται είναι αρκετά υψηλό, τόνισε ο Βάσκος τεχνικός.

Αναφερόμενος στον βαθμό ετοιμότητας της ομάδας: «Αυτή την εβδομάδα η ομάδα έχει φτάσει σε ένα πολύ πιο καλό επίπεδο ετοιμότητας. Είναι αρκετά πιο κοντά σε αυτό που θέλω. Την περασμένη εβδομάδα ήταν αρκετά πιο δύσκολα. Οι παίκτες ήταν φορτωμένοι από τις διπλές προπονήσεις, παίξαμε και τα φιλικά. Αλλά θεωρώ ότι αυτή την εβδομάδα είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο σημείο».

Ερωτηθείς για τις αναμετρήσεις με τη Ναϊμέγκεν τόνισε: «Σχετικά με τη Ναϊμέγκεν, δουλεύουμε πάνω σε αυτό, προπονούμαστε πάνω στον αντίπαλο και τις αδυναμίες του. Γνωρίζω τον προπονητή τους, γιατί ήταν στην Ισπανία πριν 2-3 σεζόν. Ήταν τεχνικός σε ομάδα β΄ κατηγορίας και τα πήγε πολύ καλά μαζί της. Γνωρίζω ότι είναι μία πολύ επιθετική ομάδα και θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις αδυναμίες της».

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Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τη φετινή σεζόν νωρίτερα. Τις δύο προηγούμενες χρονιές, δεν είχε προκριματικά, αλλά φέτος τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ρωτήθηκε λοιπόν, εάν θα βοηθήσει στην αρχή του πρωταθλήματος, που η ομάδα θα έχει ρυθμό. «Κάθε ένα έχει τα καλά και τα κακά του. Το να ξεκινάμε τόσο νωρίς τη σεζόν μας επιτρέπει να είμαστε έτοιμοι για όταν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αλλά θέλουμε λίγο ακόμα δουλειά ώστε να αγωνιστούμε στους προκριματικούς του Champions League. Κάθε τι έχει τα καλά του και τα κακά του. Πέρυσι που ξεκίνησε πιο αργά η χρονιά, η ομάδα δεν ήταν εντελώς έτοιμη για να παίξει στο πρωτάθλημα. Όμως τώρα θα είναι», ήταν η απάντηση του προπονητή του Ολυμπιακού.

Την περασμένη σεζόν, γινόταν κουβέντα, για τις κλειστές άμυνες των αντιπάλων και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο Ολυμπιακός. Ο έμπειρος τεχνικός, δούλεψε αρκετά στο κομμάτι αυτό και ρωτήθηκε για το αν ετοιμάζει αλλαγές και εκπλήξεις στους αντίπαλους προπονητές. «Την ιδέα μου θα τη δείτε όταν δείτε τα παιχνίδια για αυτή τη χρονιά», ήταν η απάντησή του.

Για τις μετεγγραφές και την ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού: «Για τη λίστα δεν έχω αποφασίσει, διότι μέχρι τις 30 Ιουλίου που είναι η προθεσμία μπορεί να υπάρχει μετεγγραφική δραστηριότητα. Είμαι χαρούμενος με τους παίκτες που ήρθαν αλλά και αυτούς που ήταν εδώ την περασμένη σεζόν. Όμως η μετεγγραφική περίοδος παραμένει ανοιχτή μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, οπότε μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Είναι λίγο από όλα, πωλήσεις – αγορές, Όλες οι ομάδες κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση, οπότε δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς ποιοι θα είναι εδώ στο τέλος και ποιοι δεν θα είναι».

«Έχουμε αρκετό καιρό μπροστά μας, η μετεγραφική περίοδος κλείνει αρχές Σεπτέμβρη. Οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε ακόμα αν η ομάδα που ξεκίνησε την προετοιμασία θα παραμείνει ως το τέλος της μεταγραφικής περιόδου. Έχουμε τα δύο παιχνίδια με τη Ναϊμέγκεν και πρέπει να παραδοθεί μία λίστα. Αν καταφέρουμε και περάσουμε πρέπει να δώσουμε άλλη μία λίστα για τον επόμενο προκριματικό. Οπότε χρειάζεται αρκετός καιρός, έχουμε αρκετό καιρό και θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η ομάδα θα είναι αυτή που ξεκίνησε την προετοιμασία ή αν θα έχει αλλάξει ως επί το πλείστον».

Ο Βάσκος τεχνικός ρωτήθηκε και για το τελευταίο μετεγγραφικό απόκτημα, τον Μανώλη Σάλιακα: «Θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που αποτελεί επιλογή της ομάδας, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο έχοντας αγωνιστεί στη Γερμανία και στην Bundesliga αρκετά χρόνια, μπορεί να βοηθήσει το υπόλοιπο γκρουπ. Υπάρχουν επίσης επιλογές που πρέπει να κάνουμε σαν Ολυμπιακός, η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα, να υπογράφουμε Έλληνες. Γιατί πρέπει να δώσουμε μία λίστα για το Champions League που πρέπει να περιέχει αρκετά το ελληνικό στοιχείο. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός που πρέπει να δώσουμε, όπως και με τους ξένους. Όλες αυτές οι παράμετροι μας ώθησαν σε αυτή την επιλογή, όμως θεωρώ μπορεί να βοηθήσει και να ενταχθεί γρήγορα στο υπόλοιπο γκρουπ».

Ο Μεντιλίμπαρ έχει αποδείξει ότι δεν έχει το παραμικρό πρόβλημα να χρησιμοποιήσει στο αρχικό σχήμα, νεαρούς σε ηλικία παίκτες, χωρίς εμπειρίες από την πρώτη ομάδα. Φέτος οι πρωτάρηδες είναι ο Φίλης και ο Σιώζιος και ο Βάσκος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την εικόνα τους στις προπονήσεις: «Μέχρι τώρα δεν χρησιμοποιούσα στις ομάδες μου συνέχεια νεαρούς παίκτες από την ακαδημία, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση. Αυτή τη σεζόν υπάρχει υποχρέωση γιατί πρέπει στο Κύπελλο να παίξουμε με δύο παίκτες κάτω των 21 ετών. Οπότε τώρα υπάρχει η υποχρέωση να εντάξω νέα παιδιά στο σύνολο. Αλλά θεωρώ ότι προπονούνται πολύ καλά και είμαι αρκετά ικανοποιημένος μαζί τους».

Τέλος, δεν θα μπορούσε να μην γίνει ερώτηση για την αγάπη του κόσμου. «Πάντα υπάρχουν οπαδοί του Ολυμπιακού όπου και να πάμε. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, είμαι ευγνώμων. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι μία οικογένεια. Ακόμα και εδώ που είμαστε μακριά από το σπίτι μας, αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Με όλη αυτή την αγάπη που έχω εισπράξει το αισθάνομαι σαν σπίτι μου», κατέληξε ο Χοσέ Λουίζ Μεντιλίμπαρ.