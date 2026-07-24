Ολυμπιακός: Το ακριβές πρόγραμμα για τους αγώνες με τη Ναϊμέγκεν στα προκριματικά του Champions League

Γνωστές έγιναν από την UEFA οι ώρες για τα ματς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, στο δρόμο για τη League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τη Ναϊμέγκεν την Τρίτη (04.08.2026) στις 21:00, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League, ενώ μία εβδομάδα μετά -και πάλι Τρίτη- οι δυο ομάδες θα αγωνιστούν στις 20:30, στο Goffertstadion της Ολλανδίας.

Σε περίπτωση που περάσει τη Ναϊμέγκεν, ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί να ξεπεράσει ακόμη ένα εμπόδιο, στα play offs, προκειμένου να βρεθεί στη League Phase του Champions League. Στο ενδεχόμενο αποκλεισμού είτε σε αυτό τον γύρο, είτε στα playoffs, θα βρεθεί αυτόματα στη League Phase του Europa League.