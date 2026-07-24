Πλησιάζει στον Παναθηναϊκό ο Κινγκς Κάνγκουα

Σε καλό δρόμο φαίνεται πως βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, στην προσπάθεια που κάνει για την απόκτηση του Κινγκς Κάνγκουα από την Χάποελ Μπερ Σεβά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, εκτός από την συμφωνία με τον παίκτη, ο το “τριφύλλι” έχει βρει σημείο επαφής και με τον σύλλογο από το Ισραήλ.

Η πρόταση του Παναθηναϊκού αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, καλύπτοντας τις οικονομικές απαιτήσεις της Χάποελ Μπερ Σεβά. Παράλληλα, υπάρχει η διάθεση να επιτραπεί στον 27χρονο διεθνή μέσο να αγωνιστεί στα προκριματικά του Champions League με τη φανέλα της ισραηλινής ομάδας πριν πραγματοποιήσει τη μετακόμισή του στην Αθήνα.

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Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε πως είχε έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον Κάνγκουα από τον Μάιο, ωστόσο η υπόθεση “κόλλησε”, πριν από την εμπλοκή της ΑΕΚ στη συγκεκριμένη υπόθεση.

ΟΚινγκς Κάνγκουα είναι 43 φορές διεθνής με τη Ζάμπια, έχοντας σημειώσει και 7 τέρματα. Το συμβόλαιό του με τη Χάποελ Μπερ Σεβά ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028.

Οι εξελίξεις λοιπόν τρέχουν με γοργούς ρυθμούς και παρότι η προσοχή όλων στον Παναθηναϊκό είναι στραμμένη στη ρεβάνς με την Πάκσι, όλα δείχνουν πως σύντομα η υπόθεση του Κάνγκουα θα τελειώσει.