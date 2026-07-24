Ο Γιούργκεν Κλοπ είναι και επίσημα ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας: «Την ημέρα που δεν θα με θέλετε άλλο, θα φύγω χωρίς αποζημίωση»

Η Γερμανία απογοήτευσε και στο Μουντιάλ του 2026 αλλά από σήμερα (24.07.2026) μπαίνει σε μία νέα εποχή, με τον Γιούργκεν Κλοπ να υπογράφει στη “νασιοναλμάνσαφτ” συμβόλαιο έως το 2030.

Ο Γιούργκεν Κλοπ διαδέχεται έτσι τον Τζούλιαν Νάγκελσμαν στον πάγκο της Γερμανίας και γίνεται ο 13ος κατά σειρά ομοσπονδιακός τεχνικός των “πάντσερ”, με τον Περ Μερτεζάκερ να αναλαμβάνει νέος αθλητικός διευθυντής.

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Τα δύο τελευταία χρόνια ο 59χρονος τεχνικός απείχε από την προπονητική και εκτελούσε χρέη επικεφαλής ποδοσφαίρου της Red Bull. Το φιάσκο της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ 2026 και η αποτυχία της να προχωρήσει στη διοργάνωση δρομολόγησε τις συγκεκριμένες εξελίξεις και τον έφερε στον πάγκο της “μάνσαφτ”.=

Λίγη ώρα μετά τις επίσημες ανακοινώσεις, ακολούθησε η συνέντευξη Τύπου του νέου προπονητή της Γερμανίας.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την επιστροφή στους πάγκους, τονίζοντας ότι η εθνική ομάδα αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη χώρα και πως στόχος του είναι να επαναφέρει τη “μάνσαφτ” στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

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Το ντεμπούτο του Κλοπ αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στο Nations League, με τη Γερμανία να αντιμετωπίζει την Ολλανδία, ενώ στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Ελλάδα και η Σερβία.

Η πρόσληψή του έχει ήδη προκαλέσει κύμα αισιοδοξίας στη Γερμανία, καθώς θεωρείται ο άνθρωπος που διαθέτει την προσωπικότητα, την εμπειρία και τη φιλοσοφία για να οδηγήσει τη “Νάσιοναλμανσαφτ” σε μια νέα επιτυχημένη εποχή, με πρώτο μεγάλο στόχο το Euro 2028 και στη συνέχεια το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030.

Ταυτόχρονα, ξεκαθάρισε πως όταν καταλάβει πως δεν θα είναι πια επιθυμητός, θα αποχωρήσει χωρίς να ζητήσει αποζημίωση!

“Είναι τεράστια τιμή να βρίσκομαι εδώ σήμερα. Αυτό που μου συμβαίνει τις τελευταίες μέρες είναι σαν μια ταινία που παίζει στο κεφάλι μου. Είχα ήδη μια ιδέα για το πόσο μεγάλη είναι η δουλειά του προπονητή της εθνικής ομάδας. Αλλά όταν είσαι συνδεδεμένος με αυτήν, νιώθεις το μέγεθος και την ευθύνη ακόμα περισσότερο.

Γνωρίζοντας από πού προέρχομαι, ήταν αδιανόητο για μένα ότι θα έφτανα σε αυτό το σημείο. Είναι μια πολύ ξεχωριστή μέρα για μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους το έκαναν αυτό δυνατό”, τόνισε αρχικά ο 59χρονος τεχνικός, για προσθέσει:

Jürgen Klopp: “It’s a huge honor to be sitting here today. What’s been happening to me these last few days is like a film playing in my head. I already had some idea of ​​how big the job of national team coach is. But when you’re associated with it, you feel the magnitude and the… pic.twitter.com/cHH2EOyxpc — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

“Την ημέρα που δεν θα με θέλετε πια, θα φύγω, χωρίς καμία αποζημίωση απόλυσης. Αν αύριο πείτε ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Όχι μόνο ένα άτομο, θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από αυτό.

Αν η DFB πει ότι είναι άχρηστος, θα φύγω. Αν συμπεριφερθεί κάποιος άσχημα και δεν αφήσει την οικογένειά μου ήσυχη, θα φύγω. Κρίνετέ με αν κάτι δεν λειτουργήσει. Χαίρομαι να δουλέψω πάνω σε αυτό. Όλα έχουν να κάνουν με τη δουλειά. Ο Γιούργκεν Κλοπ δεν έχει καριέρα μετά την εθνική ομάδα. Ιδανικά, αυτό είναι το αποκορύφωμα της καριέρας μου”.

Όσον αφορά στους στόχους που θέτει με την εθνική Γερμανίας, δήλωσε μεταξύ άλλων: “Ως προπονητική ομάδα, θέλουμε να παρουσιάσουμε ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Δεν υπήρξα ποτέ προπονητής που απλώς εμφανίζεται, βάζει τους παίκτες σε δοκιμασίες και μετά γυρίζει σπίτι όταν τελειώνει η προπόνηση.

Jürgen Klopp: “The day you don’t want me anymore, I’m gone – without any severance pay. If you say tomorrow that he’s rubbish, I’m gone. Not just one person, it would have to be more than that. If the DFB says he’s rubbish, I’m gone. If you behave badly and don’t leave my family… pic.twitter.com/VbePBYhIYV — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 24, 2026

Πάντα φρόντιζα για τα πράγματα που συμβαίνουν στον σύλλογο. Τώρα είναι ομοσπονδία, τώρα είναι χώρα. Πάντα ένιωθα υπεύθυνος στον σύλλογο για τον οποίο δούλευα. Νιώθω ευθύνη απέναντι σε όλους όσους είναι οπαδοί του ποδοσφαίρου σε αυτή τη χώρα. Και αυτό σημαίνει να κάνω τη δουλειά όσο το δυνατόν καλύτερα.

Ευτυχώς, ο πρώτος αγώνας δεν είναι αύριο. Θα παρακολουθώ αγώνες σε κάθε χώρα όπου βρίσκονται οι παίκτες μας, συμπεριλαμβανομένης και της Γερμανίας, φυσικά. Έχω αποκτήσει τρομερή γνώση τελευταία. Η διατήρηση επαφής με τους παίκτες είναι πολύ σημαντική και θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω μαζί τους νωρίς. Αυτή θα είναι η πρώτη μου δουλειά”.