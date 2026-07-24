ΠΑΟΚ: Κάνουν «φτερά» τα εισιτήρια διαρκείας, πουλήθηκαν περισσότερες από 8.000 κάρτες

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται η προπώληση των εισιτηρίων διαρκείας του ΠΑΟΚ για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν, με περισσότερα από 8.000 “μαγικά χαρτάκια” να έχουν κάνει… φτερά.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα σε τέσσερις ημέρες κυκλοφορίας, έχουν διατεθεί 8.435 εισιτήρια διαρκείας, με τον ΠΑΟΚ να στέλνει το μήνυμά του ενόψει της συνέχειας. Να αναφέρουμε ότι ένα 24ωρο νωρίτερα -και πριν το ματς με την Ντινάμο Κιέβου– από τον “δικέφαλο του Βορρά” είχαν διατεθεί πάνω από 6.500 κάρτες διαρκείας.

«Η καλύτερη αρχή γράφεται μαζί σας. 8.435 φίλοι του ΠΑΟΚ έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους στην Τούμπα. Προχωράμε όλοι μαζί με θετική ενέργεια στη νέα εποχή» ανέφεραν οι Θεσσαλινικείς σε μήνυμά τους στα social media.