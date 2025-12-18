Μεντιλίμπαρ: Το δώρο που ζήτησε από τον Άγιο Βασίλη ο προπονητής του Ολυμπιακού

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε δηλώσεις του για την αναμέτρηση της 15ης αγωνιστικής της Super League του Ολυμπιακού κόντρα στην Κηφισιά (20/12/25, 20:30, Newsit.gr, Cosmote Sport 1) δέχτηκε ερώτηση για το δώρο που θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη, ενόψει της περιόδου των Χριστουγέννων.

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Κηφισιά στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς και ο Μεντιλίμπαρ ανέφερε ότι θα είναι δύσκολη αναμέτρηση. Είπε, επίσης, ότι η ομάδα του θα έχει μία βδομάδα διακοπές μέχρι να επιστρέψει στις προπονήσεις ενόψει του τελικού του Betsson Super Cup.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ισπανός τεχνικός των Πειραιωτών στην ερώτηση για το δώρο που θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη ανέφερε ότι θα ήθελε η ομάδα του να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό που έχει μέχρι τώρα στη σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού προπονητή

Για το βαρύ πρόγραμμα που προέκυψε μετά και την ολοκλήρωση της League Phase του Κυπέλλου Betsson: «Αυτό ακριβώς θέλουμε. Είναι καλό σημάδι και μας αρέσει που συνεχίζουμε καλά σε όλες τις διοργανώσεις. Τώρα το μυαλό μας είναι στην Κηφισιά και στο πώς θα κερδίσουμε για να πάμε ήρεμοι στις διακοπές. Στη συνέχεια θα έχουμε μια εβδομάδα διακοπές και μια εβδομάδα για να προετοιμαστούμε για το Betsson Super Cup.

Κάπου εκεί θα ξεκινήσουμε να παίζουμε συνεχόμενα κάθε τρεις μέρες. Όμως είμαστε ήρεμοι γιατί έχουμε χρόνο μπροστά μας για να τα προετοιμάσουμε όλα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το ματς με την Κηφισιά: «Θα είναι σίγουρα δύσκολο. Θέλουμε να κερδίσουμε και να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι. Μέχρι τώρα έχουμε κερδίσει όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος στην έδρα μας και θέλουμε να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο. Οι τρεις βαθμοί θα μας δώσουν την ηρεμία που θέλουμε στο διάστημα της διακοπής».

Οι ευχές του για τις γιορτές: «Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους. Ελπίζουμε η νέα χρονιά να είναι τόσο όμορφη για μας όσο και η προηγούμενη. Να είμαστε όλοι καλά, να περάσουμε ωραίες διακοπές και να ξεκουραστούμε».

Για το τι θα ζητούσε από τον Άγιο Βασίλη: «Να συνεχίσουμε όπως είμαστε».