Μεντιλίμπαρ: Τους χρειαζόμαστε όλους, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σ’ έναν – δύο παίκτες

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Super League, επικρατώντας με 2-0 του Ατρομήτου στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Xοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στη NOVA τόνισε πως χρειάζεται όλους τους παίκτες ενόψει της δύσκολης συνέχειας του Ολυμπιακού σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ

Για το ματς: “Ήταν καλό πρώτο ημίχρονο, είχαμε 2-3 ευκαιρίες για ακόμη ένα γκολ, ώστε να πιέσουμε τον αντίπαλο. Κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, όχι τόσο στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να μας απειλήσει”.

Για τις προσωπικότητες που βγήκαν μπροστά, όπως ο Ταρέμι και ο Μαρτίνς: “Τους χρειαζόμαστε όλους γιατί έχουμε δύσκολο μήνα μπροστά μας, με δύσκολο πρόγραμμα, δεν μπορούμε να βασιζόμαστε μόνο σε 1-2 παίκτες, αλλά σε όλους. Είχαμε ανάγκη να επιστρέψουμε στις νίκες. Θέλουμε να αποκτήσουμε ξανά αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη για την δύσκολη συνέχεια”.

Για τα 99 του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό: “Είναι απίστευτο, όταν ήρθα δεν πίστευα ότι θα πετύχουμε τόσα πολλά πράγματα τόσο γρήγορα, ότι θα κλείσω 99 και θα έχουμε πετύχει τόσα πολλά. Φέτος είναι διαφορετική χρονιά, έχουμε θέσει κάποιους στόχους, την Τετάρτη ελπίζουμε να προκριθούμε, για να επαναλάβουμε ό,τι και πέρσι. Μετά ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι για την Ευρώπη. Είμαστε χαρούμενοι που είμαστε εδώ και παλεύουμε για τους στόχους μας”.