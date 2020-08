Νέo επεισόδιο στη διαμάχη του Λιονέλ Μέσι με τη Μπαρτσελόνα, καθώς η ισπανική La Liga, με ανακοίνωσή της έκανε γνωστό ότι ο Αργεντινός επιθετικός πρέπει να πληρώσει τη ρήτρα του εάν θέλει να φύγει από την ομάδα.

Δηλαδή, υποστηρίζει το επιχείρημα του συλλόγου , σημειώνοντας ότι ο Μέσι δεν είναι, επομένως, ελεύθερος να υπογράψει με άλλη ομάδα.

Η La Liga ανέλυσε το συμβόλαιο του Μέσι, εξαιτίας των αντιφατικών πληροφοριών που εμφανίστηκαν τις τελευταίες ημέρες, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σχέση του Μέσι με τη Μπαρτσελόνα εξακολουθεί να ισχύει και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φύγει εάν η ρήτρα καταγγελίας 700 εκατ. ευρώ δεν καταβληθεί εκ των προτέρων, όπως τόνισε σε επίσημη ανακοίνωσή της σχετικά με το θέμα.

Official statement by La Liga. They side with Barcelona in Leo Messi contract battle: “Current deal is still valid and paying release clause for €700m is the only way out”. 🛑



Manchester City are still waiting for Barça decision. 🔵 #MCFC pic.twitter.com/p15IWcBRMg