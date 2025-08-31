Μεχντί Ταρεμί: «Πολύ μεγάλος σύλλογος ο Ολυμπιακός – Τα πάντα για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς»

Ο Μεχντί Ταρεμί είπε το μεγάλο “ναι” στον Ολυμπιακό και το απόγευμα της Κυριακής (31.08.2025) ανακοινώθηκε από τους ερυθρόλευκους, έχοντας υπογράψει διετές συμβόλαιο.

Ο Μεχντί Ταρεμί ήρθε το πρωί στην Αθήνα, πέρασε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό. Λίγη ώρα αργότερα, η ερυθρόλευκη ΠΑΕ παρουσίασε τις πρώτες του δηλώσεις, ως παίκτης των Πειραιωτών.

Ο Ιρανός επιθετικός εξέφρασε τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη μετεγγραφή του στον Ολυμπιακό και υποσχέθηκε να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα. Επίσης, μίλησε για την πρόκληση του Champions League, το γεγονός πως θέλει να κατακτά τίτλους και έδωσε την υπόσχεση πως θα δώσει τα πάντα μέσα στο γήπεδο για να κάνει ευτυχισμένους τους οπαδούς.

«Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Ξέρω καλά την ομάδα από το παρελθόν. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και γι’ αυτό είμαι εδώ. Το Champions League είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και όλοι θέλουν να παίξουν σε αυτήν. Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι ένα όνειρο να παίξει εκεί. Είμαστε ο Ολυμπιακός, ένας μεγάλος σύλλογος και θα παλέψουμε για αυτά τα παιχνίδια του Champions League. Μπορούμε να κάνουμε τους φιλάθλους μας ευτυχισμένους, θα παλέψουμε γι’ αυτούς.

Είναι μεγάλη μου χαρά. Γνωρίζω πολλά για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχω να σας πω μία ιστορία γι’ αυτό. Όταν με κάλεσαν από τον Ολυμπιακό, είχα μαζί τους μία κλήση zoom, στην οποία προσπάθησαν να μου εξηγήσουν πράγματα για τον Ολυμπιακό. Τότε τους διέκοψα και τους είπα ότι δεν χρειάζεται να μου εξηγήσουν τίποτα, διότι ξέρω ήδη πολλά για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ποιος έπαιζε για τον Ολυμπιακό και ποιοι είναι οι οπαδοί του. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ήρθα λοιπόν εδώ για να βοηθήσω απλώς την ομάδα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς και θα παλέψω γι’ αυτούς μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μου.

Όπου και αν έχω βρεθεί, παίζω πάντα για την νίκη. Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα ήταν οι καλύτερες στη χώρα τους. Γνωρίζω για την πίεση που υπάρχει από τους φιλάθλους. Πρέπει πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί οι οπαδοί έχουν προσδοκίες και περιμένουν από έναν επιθετικό να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να κερδίζει τα παιχνίδια. Είμαι, λοιπόν, εδώ για να προσπαθήσω γι’ αυτούς και να τους κάνω ευτυχισμένους», ανέφερε ο 33χρονος σέντερ φορ.