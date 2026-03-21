Μίλαν – Τορίνο 3-2: Επέστρεψαν στις νίκες και μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή της Serie A οι «ροσονέρι»

Η Μίλαν δυσκολεύτηκε αρκετά να “τελειώσει” το ματς με την Τορίνο, αλλά έστω και με… άγχος, έφθασε στη νίκη με 3-2 και επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα, μειώνοντας τη διαφορά από την κορυφή της Serie A.

Παρότι προηγήθηκε με τον Πάβλοβιτς στο 36′, η Μίλαν δέχθηκε την ισοφάριση από τον Σιμεόνε και πήγε ισόπαλη στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Ακολούθησαν δύο γκολ από Ραμπιό και Φοφανά, αλλά η Τορίνο μείωσε στο 83′ με πέναλτι και έκανε… θρίλερ τον αγώνα της Serie A στα τελευταία λεπτά.

Οι “ροσονέρι” κράτησαν όμως το προβάδισμά τους μέχρι το φινάλε της αναμέτρησης και πήραν τους τρεις βαθμούς, επιστρέφοντας στις νίκες, μετά την ήττα από τη Λάτσιο, στο ντέρμπι της προηγούμενης αγωνιστικής. Η Μίλαν μείωσε έτσι τη διαφορά της στους 5 βαθμούς, από την πρωτοπόρο Ίντερ, έχοντας όμως και ένα παιχνίδι περισσότερο από τους “νερατζούρι”.