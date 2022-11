Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τζρου Χόλιντεϊ βρίσκονται στη λίστα με τους τραυματίες για τους Μιλγουόκι Μπακς και δεν θα αγωνιστούν ούτε κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Τα “ελάφια” επικράτησαν και χωρίς αυτούς στην έδρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και έχοντας το καλύτερο ρεκόρ στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA, έχουν τη δυνατότητα να ξεκουράσουν περαιτέρω τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Τζρου Χόλιντεϊ.

Οι δύο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς αντιμετωπίζουν μικροπροβλήματα και έτσι θα μείνουν εκτός και κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς, όπως φυσικά και οι Πατ Κόνατον, Τζο Ίνγκλις, Κρις Μίντελτον, αλλά και ο Έι Τζέι Γκριν.

