Οι Μιλγουόκι Μπακς αλλάζουν τη μετοχική τους σύνθεση. Ο Μαρκ Λάσρι ήρθε σε συμφωνία με τον Τζίμι Χάσλαμ για την πώληση του μεριδίου μετοχών της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο, περίπου 25%, για 3,5 δισ. δολάρια!

Μαρκ Λάσρι και Γουές Ίντενς είχαν αγοράσει τους Μιλγουόκι Μπακς το 2014 για 550 εκατ. δολάρια, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να… εκτοξεύει τις μετοχές της ομάδας και να την φτάνει μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος στο ΝΒΑ.

Ο νέος μέτοχος, ο 68χρονος Τζίμι Χάσλαμ, είναι και ιδιοκτήτης των Κλίβελαντ Μπράουνς του NFL αλλά και της Columbus Crew του MLS. Η περιουσία του υπολογίζεται στα 4,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η κύρια ενασχόλησή του είναι τα πετρέλαια, με την Pilot Oil Corporation να έχει ετήσιο τζίρο 41.9 δισεκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα, απασχολεί 3.000 εργαζόμενους.

Το μόνο που απομένει πλέον είναι η έγκριση από τους υπόλοιπους ιδιοκτήτες των ομάδων του NBA.

Milwaukee Bucks co-owner Marc Lasry has reached an agreement to sell his portion of the Bucks to Cleveland Browns owners Jimmy and Dee Haslam for a $3.5 billion valuation, sources told ESPN.