Μίλτος Τεντόγλου: «Δεν μου αρέσει πως σκάβουν την άμμο, θα δείξω στον τελικό πόσο καλά είμαι»

Ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε… περίπατο στον ημιτελικό του άλματος εις μήκος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, αφού με άλμα στα 8,26 μέτρα πέρασε εύκολα στον τελικό, με τον ίδιο να δείχνει σε εξαιρετική ψυχολογία.

Αφού πρώτα σημείωσε ένα πρόβλημα με την άμμο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου δήλωσε ευχαριστημένος από την εικόνα του στον ημιτελικό και τόνισε ότι περιμένει μεγαλύτερα άλματα στον τελικό.

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Πιο συγκεκριμένα, ο “χρυσός” Έλληνας Ολυμπιονίκης ανέφερε στην κάμερα της ΕΡΤ: «Ήταν και πρωί, είναι λίγο δύσκολο για μένα. Είχε ευνοϊκό άνεμο όλη την ώρα. Ξεκίνησα την πρώτη μου προσπάθεια όμως και είχα κόντρα άνεμο, γι’ αυτό πάτησα τόσο πίσω. Αν δεν είχε αλλάξει ο αέρας θα είχα περάσει στον τελικό με το πρώτο άλμα.

Οι βαλβίδες είναι πολύ καλές, δεν μου άρεσε πώς έσκαβαν την άμμο, θα πρέπει να είναι πιο… ίσια. Το ταρτάν είναι πολύ καλό, είναι όπως στο Μονακό. Είμαι σε πολύ καλή κατάσταση, δεν χρειαζόταν να το δείξω στον προκριματικό, αλλά θα το δείξω στον τελικό. Ήταν πάντως από τα καλύτερα προκριματικά που έχω κάνει μετά το Παρίσι, που είχα κάνει 8,32 μέτρα».

Ο τελικός του Τεντόγλου είναι προγραμματισμένος για αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 22:16 σε ώρα Ελλάδας.