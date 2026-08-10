ΠΑΟΚ: Ανεβάζουν ρυθμούς Ντεσπόντοφ και Άλι

Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του για τον αγώνα ρεβάνς με την Άντερλεχτ στα προκριματικά του Europa League, με τους Κίριλ Ντεσπόντοφ και Τάχα Άλι να ανεβάζουν ρυθμούς στην προπόνηση.

Ο Αλέσιο Λίσι δεν υπολογίζει τους δύο ποδοσφαιριστές για το Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ, αλλά τόσο ο Κίριλ Ντεσπόντοφ όσο και ο Τάχα Άλι, ξεκίνησαν τρέξιμο στο ατομικό τους πρόγραμμα και βρίσκονται πιο κοντά στην επιστροφή τους στην αγωνιστική δράση.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ

Στο Αθλητικό Κέντρο της Νέας Μεσημβρίας βρέθηκαν το πρωί της Δευτέρας οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στο Lotto Park, την προσεχή Πέμπτη (13.08, 21:30 ώρα Ελλάδας).

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και passing game, πριν οι παίκτες δουλέψουν σε ασκήσεις επιθετικών αυτοματισμών, ενώ στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στην αμυντική και την επιθετική τακτική. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με οικογενειακό δίτερμα.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Άλι και Ντεσπόντοφ ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε τρέξιμο στο γήπεδο, ενώ ο Μεϊτέ συνέχισε το πρόγραμμα αποκατάστασής του. Την Τρίτη (11.08) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 09:30 στη Νέα Μεσημβρία.