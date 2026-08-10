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Αθλητικά

ΑΕΚ: Ο Κάαν Κάιρινεν γνώρισε το νέο του «σπίτι»

Video της ΑΕΚ με τον Φινλανδό μέσο στην Allwyn Arena
O Κάιρινεν
O Κάιρινεν σε φιλικό αγώνα της ΑΕΚ / EUROKINISSI
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Ο Κάαν Κάιρινεν επέστρεψε στην Ελλάδα με την ΑΕΚ, μετά τη συμμετοχή του στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία και βρέθηκε για πρώτη φορά στην Allwyn Arena.

Το νέο μετεγγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ γνώρισε το νέο του ποδοσφαιρικό σπίτι στην Ελλάδα και η Ένωση δημοσίευσε ένα video με τον Κάαν Κάιρινεν στις πρώτες του στιγμές στο γήπεδο της νέας του ομάδας.

Ο Φινλανδός μέσος είχε μάλιστα στη συνέχεια την ευκαιρία να κάνει το ανεπίσημο ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ μπροστά στους οπαδούς της, αφού αγωνίστηκε στο φιλικό παιχνίδι με την Athens Kallithea.

Ο Κάιρινεν υπέγραψε στην ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2030.

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