Ο Δημήτρης Κολοβέτσιος ανακοίνωσε το τέλος του από το ποδόσφαιρο

Στα 35 του χρόνια και μετά από μία καριέρα σε ομάδες όπως η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Κολοβέτσιος αποφάσισε να “κρεμάσει” τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Με μία ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Κολοβέτσιος ανακοίνωσε το τέλος της ποδοσφαιρικής του καριέρας, η οποία και ολοκληρώθηκε μετά από δύο χρόνια στην Τουρκία, με τις φανέλες των Καϊσέρισπορ και Σακάριασπορ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λαρισαίος αμυντικός ξεκίνησε την καριέρα του από την ΑΕΛ και ξεχώρισε στον ΠΑΣ Γιάννινα, πριν αγωνιστεί στις δύο μεγάλες ομάδες της Αθήνας, μέσω των οποίων κέρδισε και την κλήση του στην Εθνική Ελλάδας.

Η καριέρα του έφθασε όμως στο τέλος της, με τον ίδιο να δηλώνει: «Με την συγκεκριμένη ανάρτηση ανακοινώνω το τέλος της ποδοσφαιρικής μου καριέρας. Ένα ιδιαίτερο ταξίδι που με συνέπεια, όρεξη και πολύ ιδρώτα φρόντιζα να συνεχίζω με την πάροδο των ετών. Είμαι ευγνώμων για ό,τι έζησα και ο,τι πήρα. Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους που συνυπήρξαμε και που συνεργαστήκαμε για το ομορφότερο άθλημα. Αποχωρώ γεμάτος εικόνες, συναισθήματα και εμπειρίες που καθόρισαν εμένα και όλη μου τη ζωή».