ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Με Τετέι, Ντέσερς και Γκαρσία η αποστολή του «τριφυλλιού»

Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τον αγώνα ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στα προκριματικά του Conference League και ο Γιάκομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή για τη Σόφια.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα έχει ξανά στη διάθεσή του, τον Ανδρέα Τετέι, που ξεπέρασε το πρόβλημα υγείας του, αλλά και τους Σίριλ Ντέσερς και Λιβάι Γκαρσία, που είναι για πρώτη φορά διαθέσιμοι να αγωνιστούν φέτος με τους “πράσινους”, στο εκτός έδρας ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Conference League.

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Η ενημέρωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς, τον Σίριλ Ντέσερς, αλλά και τον Λιβάι Γκαρσία που για πρώτη φορά ενσωματώνεται σε αποστολή της ομάδας, ο Παναθηναϊκός αναχωρεί το μεσημερί για την Σόφια ενόψει της ρεβάνς με την ΤΣΣΚΑ 1948 στο Natsionalen Stadion Vasil Levski (11/8, 20.30) για τον 3ο προκριματικό γύρο του UEFA Conference League.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo και παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Μετά το τέλος της προπόνησης, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την αποστολή: Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Ντε Φράι, Τουμπά, Φαν Ντρόνγκελεν, Κάτρης, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρι, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.