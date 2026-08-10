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Ο Ματία Φουρλάνι προσγειώθηκε άσχημα στο άλμα εις μήκος και έφυγε με καροτσάκι από το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου

Με μοναδικό άλμα στα 7,73 μέτρα, ο Ιταλός αποκλείστηκε από τον τελικό
Ο Φουρλάνι
Ο Φουρλάνι στο άλμα που έφερε τον τραυματισμό του στο Μπέρμιγχαμ / REUTERS/Dylan Martinez
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Ο μεγάλος αντίπαλος του Μίλτου Τεντόγλου στο άλμα εις μήκος, Ματία Φουρλάνι, είχε μία άτυχη στιγμή στην πρώτη του προσπάθεια στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιγχαμ.

Στην πρώτη του προσπάθεια στον ημιτελικό, ο Ματία Φουρλάνι προσγειώθηκε άσχημα στο σκάμμα και έδειξε εξ αρχής να έχει τραυματιστεί. Ο Ιταλός άλτης συνέχισε μάλιστα να πονάει και αμέσως μετά “πάγωσε” τον κόσμο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου.

Κι αυτό γιατί χρειάστηκε καροτσάκι για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, δημιουργώντας αγωνία για την κατάσταση της υγείας του και ενώ ακολουθεί και το παγκόσμιο πρωτάθλημα του στίβου.

Ο Φουρλάνι αποκλείστηκε έτσι από τον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

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