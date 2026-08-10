Ο Τζεφ Μπέζος της Amazon μπαίνει στη Λίβερπουλ

Ο ιδρυτής της Amazon και ένας από τους πιο πλούσιους ανθρώπους του κόσμου, Τζεφ Μπέζος, εμφανίζεται ένα… βήμα από την είσοδό του στο μετοχολόγιο της Λίβερπουλ, με την απόκτηση ενός μειοψηφικού ποσοστού.

Σύμφωνα με το Sky News, ο Τζεφ Μπέζος συμμετέχει σε κοινοπραξία που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Fenway Sports Group (FSG), ιδιοκτήτρια εταιρεία της Λίβερπουλ και οι δύο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία, η οποία μπορεί μάλιστα να ανακοινωθεί από μέρα σε μέρα.

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Επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος είναι ο Αμίτ Μπατία, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε για πολλά χρόνια μέτοχος της Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς, ενώ στην κοινοπραξία φέρεται να συμμετέχει επίσης ο Εντουάρντο Σαβερίν, ο οποίος συνίδρυσε το Facebook μαζί με τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Η επικείμενη συμφωνία θα προσφέρει στη Λίβερπουλ ακόμη μεγαλύτερη οικονομική ισχύ, αφού η περιουσία του Μπέζος εκτιμάται στα 280 δισεκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τον, τρίτο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Η εν λόγω επένδυση μάλιστα, αναμένεται να ανεβάσει τη συνολική αξία της Λίβερπουλ στα 4,4 δισεκατομμύρια λίρες και θα αποτελέσει μία από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές συμφωνίες στον χώρο του αθλητισμού.

Με τη Fenway Sports Group ως διοικητικό ηγέτη, η Λίβερπουλ έχει ήδη κατακτήσει δύο πρωταθλήματα Premier League στην Αγγλία, αλλά και το Champions League του 2019.