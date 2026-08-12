Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν έχω παίξει τα Χριστούγεννα εδώ και καιρό, είμαι ενθουσιασμένος, θέλω τη νίκη»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί ξανά ανήμερα των Χριστουγέννων μετά από αρκετό καιρό και σε δηλώσεις που έκανε τόνισε ότι είναι ενθουσιασμένος για το γεγονός.

Οι Μαϊάμι Χιτ θα κοντραριστούν με τους Μπόστον Σέλτικς ανήμερα των Χριστουγέννων και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε ότι του είχε λείψει να αγωνίζεται τη συγκεκριμένη μέρα, ενώ στάθηκε και στη χαρά να προσφέρει η λίγκα στα παιδιά τη χαρά να δουν αγώνες τις γιορτινές μέρες.

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Στόχος του «Greek Freak» είναι φυσικά η νίκη όπως τόνισε χαρακτηριστικά, κάτι που συμβαίνει όπου και να αγωνίζεται.

Giannis Antetokounmpo says the Heat are going to win on Christmas Day and he’s going to put on a show



“That’s going to be fun. I haven’t played on Christmas for a while now, NBA. C’mon now. I’m just excited to give fans a little excitement. I also enjoy being at home with my… pic.twitter.com/ub9KQawrAZ — Heat Central (@TheHeatCentral) August 11, 2026

«Αυτό θα είναι διασκεδαστικό. Δεν έχω παίξει τα Χριστούγεννα για αρκετό καιρό τώρα, NBA. Έλα τώρα. Είμαι απλώς ενθουσιασμένος που θα δώσω στους φιλάθλους λίγη συγκίνηση.

Μου αρέσει επίσης να είμαι σπίτι με τα παιδιά μου τα Χριστούγεννα, αλλά δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από ένα μικρό παιδί που ανοίγει το δώρο του και μετά να ανάβει την τηλεόραση και να βλέπει αγώνες NBA. Είμαι ενθουσιασμένος γι’ αυτό και θα δώσω show και θα πάρω και τη νίκη επίσης», δήλώσε ο Έλληνας σταρ του NBA.