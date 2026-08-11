Ο θρυλικός Μίλτος Τεντόγλου στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για τέταρτη φορά και έγραψε ιστορία

Ο Μίλτος Τεντόγλου δεν έχει αντίπαλο στο μήκος και φρόντισε να το δείξει και στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου του Μπέρμιγχαμ. Ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε την κορυφή και χάρισε το πρώτο μετάλλιο στην Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση με άλμα στα 8.44μ. Δείτε το live του αγώνα.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έγραψε ιστορία, καθώς κατέκτησε για τέταρτη σερί φορά την κορυφή της Ευρώπης, αποδεικνύοντας ότι είναι ανίκητος στο μήκος.

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Ο Σιμόν Εχάμερ προσπάθησε να του βάλει δύσκολα με τα 8.29μ. που πήδηξε, ωστόσο ο Έλληνας πρωταθλητής ισοπέδωσε και πάλι τον ανταγωνισμό και με άλμα στα 8.44μ. κατέκτησε την κορυφή.

Ασημένιο μετάλλιο για τον Ελβετό πρωταθλητή, χάλκινο μετάλλιο για τον Σαραμπογιούκοφ.

Το χρυσό άλμα του Τεντόγλου

Όλα τα άλματα του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό

8,27μ. 8,19μ. 8,27μ. 8,44μ. Δεν πήδηξε Δεν πήδηξε

Η τελική κατάταξη στον τελικό

1.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8,44μ.

2.Σίμον Εχάμερ (Ελβετία) 8,29μ.

3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,26μ.

4.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 8,18μ.

5.Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) 8,08μ

6,Φραντσέσκο Ετόρε Ιντζόλι (Ιταλία) 8,04μ.

7.Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 7,92μ

8.Πετρ Μέιντλσμιντ (Τσεχία) 7,81μ.

9.Χάιμε Γκουέρα (Ισπανία) 7,73μ.

10.Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 7,72μ.

11.Γιάνι Σίμπσον (Βέλγιο) 7,59μ.

12.Άρστι Γέο (Μ. Βρετανία) 7,48μ.

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Το 2018 στο Βερολίνο, το 2022 στο Μόναχο και το 2024 στη Ρώμη και το 2026 στο Μπέρμιγχαμ.

Στην ιστορία των ευρωπαϊκών Πρωταθλημάτων ανοιχτού στίβου, μόλις 27 αθλητές και αθλήτριες έχουν κατακτήσει τέσσερα ή περισσότερα χρυσά μετάλλια. Πρόκειται για ονόματα που σημάδεψαν ολόκληρες εποχές του ευρωπαϊκού στίβου.

Αθλητές όπως ο Μίλτος Τεντόγλου πλέον, ο Γιάκομπ Ίνγκεμπριγκτσεν, η Σάντρα Έλκασέβιτς, η Μαρίτα Κοχ, η Ιρένα Σεβίνσκα, ο Μο Φάρα, η Χάικε Ντρέχσλερ και η Φέμκε Μπολ έχουν ήδη γράψει το όνομά τους σε αυτή τη μικρή και ιδιαίτερη λίστα.

Το ακόμη πιο εντυπωσιακό στην περίπτωση του Τεντόγλου είναι ότι δεν μιλάμε για τέσσερα χρυσά σε διαφορετικά αγωνίσματα. Μιλάμε για τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στο ίδιο αγώνισμα. Στο μήκος.

Αυτό ακριβώς κάνει το επίτευγμα τόσο ξεχωριστό. Η συνέπεια που απαιτείται για να παραμένεις στην κορυφή ενός αγωνίσματος για τόσα χρόνια είναι τεράστια.

Όλα τα μετάλλια του Μίλτου Τεντόγλου