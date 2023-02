Για μια ακόμα φορά ο Μίλτος Τεντόγλου γνωρίζει την αποθέωση για την εκπληκτική του επίδοση, μετά το άλμα στα 8,41 μέτρα στο μίτινγκ στο Λιεβέν.

Οι χρήστες του twitter «παραληρούν» για τον Μίλτο Τεντόγλου και το άλμα του, με το όνομά του να φτάνει ακόμα και πρώτο στα trends.

Τα σχόλια έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με την ακύρωση του άλματός του στα 8,40 μέτρα στο μίτινγκ κλειστού στίβου στο Τορούν από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, επειδή έκρινε ακατάλληλα τα παπούτσια του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου φρόντισε ωστόσο γρήγορα να δώσει την αποστομωτική του απάντηση κάνοντας ακόμα μεγαλύτερο άλμα, κάτι που… σχολιάστηκε δεόντως από τους χρήστες του twitter.

Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο χρήστη: «Ψιτ εκεί παγκόσμια ομοσπονδία πώς σε λένε! Το 8.41 είναι έγκυρο ή να το πηδήξει και με γόβες;».

Δείτε μερικές από τις αναρτήσεις

#Τεντογλου to #WorldAthletics:

“I don’t care about an 8.40 jump… I can jump it whenever the fuck I want”.

You got it now, @WorldAthletics?pic.twitter.com/ZGhFjEPBLh