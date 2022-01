Ο Μιλτιάδης Μαρινάκης, γιος τους ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ Φόρεστ, Βαγγέλη Μαρινάκη, έστιλε το δικό του μήνυμα μετά τη μεγάλη πρόκριση της αγγλικής ομάδας στη φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας επί της Άρσεναλ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπορεί να πραγματοποιεί μέτρια χρονιά στην Τσάμπιονσιπ (2η κατηγορία του Κυπέλλου Αγγλίας) ωστόσο στο Κύπελλο πήρε μία σπουδαία και ιστορική πρόκριση, αφήνοντας εκτός συνέχειας την 14 φορές κυπελλούχο Άρσεναλ!

«Αυτή είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ. Περήφανος για την ομάδα και τους οπαδούς, συνεχίζουμε» έγραψε σχετικά στο Twitter ο γιος του Βαγγέλη Μαρινάκη, Μιλτιάδης πανηγυρίζοντας τη μεγάλη επιτυχία.

That’s what Nottingham Forest is all about. Proud of the team and supporters today. Let’s keep going! #NFFC pic.twitter.com/M6hnj7GTBc