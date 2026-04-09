Μιρτσέα Λουτσέσκου: Γήπεδο στη Ρουμανία θα πάρει το όνομα του θρυλικού προπονητή

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου πέθανε σε ηλικία 81 ετών και βύθισε στο πένθος ολόκληρη τη Ρουμανία, η οποία και αναμένεται να τον τιμήσει δίνοντας το όνομά του και σε ένα γήπεδο του Βουκουρεστίου.

Το γεγονός αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών της Ρουμανίας, Κάταλιν Πρεντόιου, στο ύστατο χαίρε για τον Μιρτσέα Λουτσέσκου, στην πατρίδα του, τη Ρουμανία.

“Ως ένδειξη σεβασμού για αυτές τις υπέροχες συνεισφορές που ο μεγάλος Μιρτσέα Λουτσέσκου προσέφερε στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, στη χώρα μας και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφασίσαμε να κινήσουμε τις νόμιμες διαδικασίες ώστε το μελλοντικό στάδιο της Ντινάμο να ονομαστεί Στάδιο Ντινάμο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Ο Θεός να του χαρίσει αιώνια ανάπαυση και ειρήνη”, ανέφερε σχετικά ο Πρεντόιου.