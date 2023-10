Η Μισέλ Γιο, η πρώτη Ασιάτισσα ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, εντάχθηκε την Τρίτη (17.10.2023) στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ), αφού ψηφίστηκε ως μέλος σε τελετή στη Μουμπάι.

Η οσκαρική ηθοποιός από την Μαλαισία, Μισέλ Γιο, ήταν ένα από τα οκτώ νέα προτεινόμενα μέλη για να ενταχθούν στη ΔΟΕ στη σύνοδό της, στην πόλη της Ινδίας.

«Θυμάμαι όταν κάποιος με ρώτησε, πώς έγινες ηθοποιός; Πάντα έλεγα, “Ποτέ δεν ονειρευόμουν να γίνω ηθοποιός, αλλά ως παιδί πάντα ονειρευόμουν να γίνω Ολυμπιονίκης”», είπε η Γιο στους δημοσιογράφους, μετά την ορκωμοσία της ως μέλος της ΔΟΕ.

«Ο αθλητισμός ήταν μεγάλο μέρος της ζωής μου μεγαλώνοντας, ασχολήθηκα πολύ με το σκουός, τον στίβο, την κολύμβηση και τις καταδύσεις. Ήταν πάντα εκεί και αυξανόταν, αλλά αναρωτιόμουν πώς μπορώ να βρω έναν τρόπο να γίνω μέλος αυτής της οικογένειας (ΔΟΕ); Είναι πολύ δεμένοι και πρέπει επίσης να είναι πολύ σίγουροι ότι μοιράζεστε το πάθος τους, μοιράζεστε τη δέσμευσή και την ιδεολογία τους. Έτσι μου πήρε λίγο χρόνο για να βεβαιωθώ ότι αυτό πιστεύω και πρέπει να γίνω μέρος αυτής της οικογένειας».

Πρώην πρωταθλήτρια στο σκουός νεανίδων, η Γιο- γεννημένη στις 6 Αυγούστου 1962 στη Μαλαισία- κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου νωρίτερα φέτος για τον ρόλο της στην ταινία «Everything Everywhere All at Once» (Τα Πάντα Όλα»). Έκανε επίσης επιτυχία στο Χόλιγουντ όταν πήρε τον ρόλο του κοριτσιού του Τζέιμς Μποντ στο «Tomorrow Never Dies» του 1997, δίπλα στον Πιρς Μπόσναν.

