Ανατριχιαστική στιγμή στο ΜΜΑ. Ο Μίχαελ Πέιτζ έβγαλε knock out τον Γκόιτι Γιαμαούτσι, μόλις σε 26 δευτερόλεπτα, με μια κλωτσιά στο γόνατο του Ιαπωνεζοβραζιλιάνου μαχητή.

Το δεξί γόνατο του Γκόιτι Γιαμαούτσι έσπασε και μπήκε μέσα, από την κλωτσιά του Μίχαελ Πέιτζ, σε έναν τραυματισμό που όμως δεν αποτελεί έκπληξη για το χώρο του MMA.

Φυσικά, ο Γιαμαούτσι έπεσε κάτω και έχασε τον αγώνα με knock out, μετά από μόλις 26 δευτερόλεπτα. «Είναι τρομερά δύσκολο να γιορτάσω όταν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Στην πραγματικότητα είμαι ένας θαυμαστής του, τόσο του ίδιου όσο και της δουλειάς του. Ήταν τιμή μου να αγωνιστώ μαζί του και τους εύχομαι γρήγορη ανάρρωση», ανέφερε αργότερα ο Μίχαελ Πέιτζ.

