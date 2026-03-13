Αθλητικά

Μονακό για Ματίας Λεσόρ: «Οι αναποδιές δεν σταματούν τους πολεμιστές»

Η Μονακό έκανε ανάρτηση για την επιστροφή του Ματίας Λεσόρ από τον τραυματισμό του
Ο Ματίας Λεσόρ
Ο Ματίας Λεσόρ στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις (ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI)

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση, μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο εκτός με τραυματισμό, δεν πέρασε απαρατήρητη από κανέναν στη Euroleague και η Μονακό έκανε ανάρτηση για να τον καλωσορίσει πίσω στα παρκέ.

Τα social media της Μονακό είναι ιδιαίτερα φιλικά προς τον Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια και η επάνοδος του Ματίας Λεσόρ δεν θα μπορούσε να μην σχολιαστεί από τους Μονεγάσκους.

«Είσαι η ζωντανή απόδειξη ότι οι αναποδιές δεν σταματούν τους πολεμιστές. Καλώς ήρθες πίσω, Ματίας», έγραψε χαρακτηριστικά η Μονακό σε νέα της ανάρτηση, λίγες ώρες μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
98
97
88
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo