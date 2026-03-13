Μονακό για Ματίας Λεσόρ: «Οι αναποδιές δεν σταματούν τους πολεμιστές»

Η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στην αγωνιστική δράση, μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο εκτός με τραυματισμό, δεν πέρασε απαρατήρητη από κανέναν στη Euroleague και η Μονακό έκανε ανάρτηση για να τον καλωσορίσει πίσω στα παρκέ.

Τα social media της Μονακό είναι ιδιαίτερα φιλικά προς τον Παναθηναϊκό στα τελευταία χρόνια και η επάνοδος του Ματίας Λεσόρ δεν θα μπορούσε να μην σχολιαστεί από τους Μονεγάσκους.

«Είσαι η ζωντανή απόδειξη ότι οι αναποδιές δεν σταματούν τους πολεμιστές. Καλώς ήρθες πίσω, Ματίας», έγραψε χαρακτηριστικά η Μονακό σε νέα της ανάρτηση, λίγες ώρες μετά τη νίκη της επί του Ολυμπιακού.