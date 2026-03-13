Μονακό – Ολυμπιακός: Το χειροκρότημα των οπαδών παρά την ήττα στην παρακάμερα του αγώνα

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 81-80 από τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague, αλλά κέρδισε το χειροκρότημα των οπαδών του στο Πριγκιπάτο, όπως φαίνεται και στην παρακέμερα του αγώνα.

Παρά την κακή εμφάνιση και την ήττα από την Μονακό, που είχε υπηρεσιακό προπονητή μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, ο Ολυμπιακός βρίσκεται “αγκαλιά” με το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague και οι οπαδοί βρέθηκαν ξανά στο πλευρό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

“Ο κόσμος μας έδωσε δυναμικό παρών και στο Μονακό. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Συνεχίζουμε μαζί. Συνεχίζουμε δυνατά”, έγραψαν έτσι σχετικά οι Πειραιώτες στα social media.

Η παρακάμερα του Olympiacos TV περιλαμβάνει όμως και όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ στο Πριγκιπάτο.