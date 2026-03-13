Αθλητικά

Μονακό – Ολυμπιακός: Το χειροκρότημα των οπαδών παρά την ήττα στην παρακάμερα του αγώνα

Όσα κατέγραψε το Olympiacos TV στο Πριγκιπάτο του Μονακό
Ο Ντόρσεϊ πανηγυρίζει ένα τρίποντό του στο Μονακό - Ολυμπιακός (EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 81-80 από τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague, αλλά κέρδισε το χειροκρότημα των οπαδών του στο Πριγκιπάτο, όπως φαίνεται και στην παρακέμερα του αγώνα.

Παρά την κακή εμφάνιση και την ήττα από την Μονακό, που είχε υπηρεσιακό προπονητή μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, ο Ολυμπιακός βρίσκεται “αγκαλιά” με το πλεονέκτημα έδρας στη Euroleague και οι οπαδοί βρέθηκαν ξανά στο πλευρό της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

“Ο κόσμος μας έδωσε δυναμικό παρών και στο Μονακό. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Συνεχίζουμε μαζί. Συνεχίζουμε δυνατά”, έγραψαν έτσι σχετικά οι Πειραιώτες στα social media.

Η παρακάμερα του Olympiacos TV περιλαμβάνει όμως και όλα όσα συνέβησαν εντός και εκτός παρκέ στο Πριγκιπάτο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
98
97
88
66
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo