Ο Μουσταφά Φαλ φρόντισε να συνδυάσει για ακόμα μία φορά την ουσία με το θέαμα στο τέταρτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Μονακό για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Γάλλος σέντερ των Πειραιωτών έκανε πανέμορφη κίνηση πάνω στον Χολ, γύρισε ωραία μέσα στη ρακέτα, και κάρφωσε εντυπωσιακά, παίρνοντας και το φάουλ από τον Αμερικανό ψηλό.

Ο Μουστάφα Φαλ δεν έχει αντίπαλο κάτω από το καλάθι, κάνοντας τη ζωή δύσκολη στην ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς.

Απολαύστε τον:

.@moustaphafall15 spins and detonates at the rim 💪 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/ZCnUZZzY3R