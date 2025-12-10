Μόντε Μόρις: Ποιος είναι ο νέος γκαρντ του Ολυμπιακού που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας από το NBA

Μετά τον νέο σοβαρό τραυματισμό του Κίναν Έβανς, ο Ολυμπιακός βγήκε εκ νέου στην αγορά για την απόκτηση ενός γκαρντ που θα ενισχύσει την περιφερειακή γραμμή της ομάδας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βρίσκει αυτόν τον περιφερειακό στο πρόσωπο του Μόντε Μόρις. Ποιος είναι ο νέος άσος των Πειραιωτών που έρχεται στην Ελλάδα από το NBA.

Ο Μόντε Μόρις είναι 30 ετών, έχει ύψος 1.88μ. και αγωνίζεται στη θέση “1”. Είχε προταθεί στον Ολυμπιακό και το καλοκαίρι, αλλά τότε η περίπτωσή του δεν είχε προχωρήσει, με την καριέρα του Αμερικανού γκαρντ στο NBA να τελειώνει λίγους μήνες αργότερα και ο ίδιος να παίρνει την απόφαση να αγωνιστεί για πρώτη φορά μακριά από τις ΗΠΑ.

Ο Ολυμπιακός κατέληξε στον Μόντε Μόρις και θα τον βάλει στους Τόμας Γουόκαπ – Φρανκ Νιλικίνα, τονώνοντας ποσοτικά αλλά και ποιοτικά την περιφερειακή γραμμή της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Μόντε Μόρις αγωνίστηκε για εννέα σερί σεζόν στο NBA. Έπαιξε κατά σειρά σε Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς, Τίμπεργουλβς, Σανς και Πέισερς, με τους οποίους μέτρησε φέτος έξι συμμετοχές (3 πόντοι, 1.2 ριμπάουντ, 1.5 ασίστ, 0.3 λάθη ανά 10.8 λεπτά) πριν αποδεσμευθεί για να πάρει εγγυημένο συμβόλαιο ο φόργουορντ Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ.

Από το 2018 έως το 2023, στις πέντε καλές σεζόν του στις ΗΠΑ, ο Μόρις είχε 10.5 πόντους (39% στο τρίποντο), 2.5 ριμπάουντ, 4 ασίστ και ένα κλέψιμο ανά 25.8 λεπτά σε 339 αγώνες.

Στη συνέχεια, η καριέρα του πήρε την κάτω… βόλτα, με αποτέλεσμα το NBA να τελειώσει για εκείνον που πήρε την απόφαση να αναζητήσει για πρώτη φορά την τύχη του στην Ευρώπη.

Ο Μόντε Μόρις θα βρει στην Ευρώπη αρκετούς γνωστούς, μιας και συνυπήρξε στους Νάγκετς με τους Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Κένεθ Φαρίντ του Παναθηναϊκού, ενώ έπαιξε μαζί και με τον Κέντρικ Ναν στους Ουίζαρντς τη σεζόν 2022/23.

Το καλοκαίρι δεν βρήκε ομάδα στην Ευρώπη, ωστόσο τον Σεπτέμβρη συμφώνησε τελικά με τους Ιντιάνα Πέισερς. Τραυματίστηκε, όμως, και η συμφωνία δεν έγινε γραπτή. Μόλις έγινε καλά, όμως, υπήρξε νέα επαφή και έτσι ο 30χρονος υπέγραψε στις 6 Νοεμβρίου στην ομάδα της Ιντιανάπολης. Δεν έμεινε, όμως, πολύ καθώς στις 20 του ίδιου μήνα αποδεσμεύτηκε.

Τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό

Ο Μόντε Μόρις ήταν σχεδόν πάντα ένας ποιοτικός ρολίστας στο NBA, δίνοντας πολύτιμες βοήθειες στις ομάδες που αγωνίστηκε, ερχόμενος από τον πάγκο.

Δεν είχε κάποια τρομερή έφεση σε κάτι, ωστόσο κάνει όλα τα πράγματα στο παρκέ σε ικανοποιητικό βαθμό. Δεν είναι δηλαδή σουτέρ, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει πολύ καλό σουτ, δεν είναι τρομερός αμυντικός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να παίξει καλή άμυνα.

Γενικότερα, στηρίζεται περισσότερο στην εμπειρία και το μπασκετικό IQ του, παρά στο κορμί και το μέγεθός του.

Η αναλογία των 3.6 ασίστ για 0.7 λάθη σε 426 παιχνίδια στο NBA δεν είναι καθόλου άσχημη, όπως και το 39% στα σουτ από την περιφέρεια.

Το “ρίσκο” του Ολυμπιακού

Ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να βρει μία “σίγουρη” λύση από την αγορά της Ευρώπης που να ξέρει καλά το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να έχει μεγάλο κίνητρο να αγωνιστεί σε μία από τις κορυφαίες ομάδες της Euroleague που διεκδικεί με αξιώσεις κάθε χρόνο τον τίτλο.

Με την αγορά να είναι εξαιρετική μικρή, οι Πειραιώτες επέστρεψαν στη λύση που είχαν “τσεκάρει” και το καλοκαίρι, δηλαδή τον Μόντε Μόρις, η καριέρα του οποίου βρίσκεται σε διαρκή πτώση.

Το σίγουρο είναι ότι ο Μόρις είναι μόλις 30 ετών, έχει δηλαδή αρκετά χρόνια μπάσκετ μπροστά του, αλλά κανείς δεν γνωρίζει σε ποιον βαθμό θα είναι το κίνητρο του, από τη στιγμή που έχει στους λογαριασμούς του κάτι περισσότερο από 35 εκατομμύρια δολάρια!

Να σημειωθεί ότι ο Μόντε Μόρις δεν θα έρθει στην καλύτερη αγωνιστική κατάσταση στην Ελλάδα και σίγουρα θα χρειαστεί αρκετό χρόνο προσαρμογής για να βρεθεί στα στάνταρ του.

Οι Πειραιώτες έχουν μάθει να αγωνίζονται, πάντως, με προβλήματα στην περιφέρεια, όποτε μπορούν σίγουρα να του δώσουν ένα σημαντικό χρόνο για να καταλάβει το ευρωπαϊκό μπάσκετ και να καταφέρει να προσαρμοστεί όσο το δυνατόν καλύτερα στις νέες συνθήκες.