Live streaming το πάρτι τίτλου της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια

Με το γκολ του Ζοάο Μάριο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων η ΑΕΚ νίκησε τον Παναθηναϊκό 2-1 και σε συνδυασμό με το 1-1 ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» κατέκτησε και μαθηματικά τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από μία τριετία.

Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο και ο κόσμος της ΑΕΚ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν έξαλλα το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της Ένωσης.

Το πάρτι θα συνεχιστεί και στους δρόμους γύρω από το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι το πρωί.