Ένα “εισιτήριο” απομένει από την Ευρώπη για το Μουντιάλ 2022 του Κατάρ, με τρεις ομάδες να το διεκδικούν μέσω των play off και την UEFA να ανακοινώνει επίσημα τις ημερομηνίες των σχετικών αγώνων.

Αρχικά, Σκωτία και Ουκρανία θα κοντραριστούν σε έναν πρώτο αγώνα μπαράζ την 1η Ιουνίου και στη συνέχεια, ο νικητής θα διεκδικήσει κόντρα στην Ουαλία στις 5 Ιουνίου στο Κάρντιφ, την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος θα διεξαχθεί για πρώτη φορά το Μουντιάλ τον χειμώνα και συγκεκριμένα, τον ερχόμενο Δεκέμβριο, καθώς οι καιρικές συνθήκες στο Κατάρ, δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή του το καλοκαίρι.

