Μουντιάλ 2026: Η αποστολή της εθνικής Ιράν αναμένεται την Κυριακή στο Μεξικό

Η αποστολή της εθνικής Ιράν αναμένεται να φτάσει στο Μεξικό το πρωί της Κυριακής (07.06.2026) και να εγκατασταθεί στο προπονητικό της κέντρο, ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεών της στο Μουντιάλ του 2026.

“Η εθνική ομάδα του Ιράν θα αναχωρήσει από την Αττάλεια για την Τιχουάνα στις 3:20 μ.μ. το Σάββατο 6 Ιουνίου και αναμένεται να φθάσει στο Μεξικό στις 1:30 π.μ. την Κυριακή 7 Ιουνίου” αναφέρει στην ενημέρωσή της η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν.

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Οι παίκτες της Εθνικής Ιράν προετοιμάστηκαν το τελευταίο διάστημα για το Παγκόσμιο Κύπελλο (11 Ιουνίου-19 Ιουλίου) στην Αττάλεια της νότιας Τουρκίας και εξακολουθούν να περιμένουν τις βίζες τους για τις ΗΠΑ, όπου πρόκειται να δώσουν τους τρεις αγώνες της φάσης των ομίλων (Ζ γκρουπ).

“Θα λάβουμε μεξικανική βίζα αύριο (Τρίτη) ή μεθαύριο (Τετάρτη) και στη συνέχεια θα μας εκδοθεί γρήγορα αμερικανική βίζα”, δήλωσε ο πρόεδρος της Ιρανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Μεχντί Τατζ, το βράδυ της Δευτέρας (01.06.2026) και πρόσθεσε ότι η εθνική ομάδα του Ιράν θα πετάξει από την Τουρκία στην Ισπανία το Σάββατο πριν κατευθυνθεί στο προπονητικό της κέντρο στο Μεξικό, χωρίς να διευκρινίσει την ημερομηνία άφιξης των παικτών της «Team Melli» στην Τιχουάνα.

Η γεωπολιτική κατάσταση έχει ήδη αναγκάσει τους Ιρανούς να μεταφέρουν το προπονητικό τους κέντρο την τελευταία στιγμή, από το αρχικό τους σχέδιο στο Τουσόν της Αριζόνα (ΗΠΑ).

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Οι Ιρανοί θα παίξουν με την Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες στις 15 Ιουνίου, στην συνέχεια με το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου και με την Αίγυπτο στο Σιάτλ στις 26 Ιουνίου.

Ο τελευταίος αγώνας προετοιμασίας του Ιράν θα διεξαχθεί αύριο (4/6) στην Αττάλεια, με αντίπαλο την εθνική ομάδα του Μάλι.