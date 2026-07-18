Αθλητικά

Μουντιάλ 2026: Η Αργεντινή κατάφερε να προπονηθεί με 45 λεπτά καθυστέρηση, παραμονές του τελικού με την Ισπανία

Η “ρόχα” δεν μπόρεσε να κάνει ανοικτή προπόνηση
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Agustin Marcarian TPX IMAGES OF THE DAY
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Σε αντίθεση με την Ισπανία που αναγκάστηκε να ματαιώσει την τελευταία της προπόνηση το Σάββατο (18.07.2026), ενόψει του τελικού του Μουντιάλ 2026, εξαιτίας των ισχυρών καταιγίδων που έπληξαν την πολιτεία του Νιου Τζέρσεϊ, η έτερη φιναλίστ, Αργεντινή, κατάφερε τελικά να προπονηθεί, λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από καθυστέρηση περίπου 45 λεπτών.

Αργεντινή και Ισπανία θα διεκδικήσουν το τρόπαιο την Κυριακή (19.07.2026, 22:00 Newsit.gr) στον τελικό του Μουντιάλ που θα διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσεϊ.

Βάσει του πρωτοκόλλου της διοργάνωσης, κάθε προπόνηση ή αγώνας πρέπει να διακόπτεται ή να αναβάλλεται όταν εντοπιστεί κεραυνική δραστηριότητα σε ακτίνα οκτώ μιλίων (περίπου 13 χιλιομέτρων). Οι αρμόδιοι επανεξετάζουν την κατάσταση κάθε 30 λεπτά μέχρι να κριθεί ασφαλής η επανέναρξη της δραστηριότητας. Το συγκεκριμένο πρωτόκολλο έχει προκαλέσει καθυστερήσεις σε αρκετούς αγώνες του τουρνουά, το οποίο διεξάγεται σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

Η βροχόπτωση συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του πρωινού και στις πρώτες απογευματινές ώρες, με την αποστολή της Ισπανίας να περιμένει περίπου 40 λεπτά μέχρι να βελτιωθούν οι συνθήκες, πριν αποφασίσει τελικά να ματαιώσει την προπόνηση.

Παρότι η κακοκαιρία επηρέασε την προετοιμασία των δύο φιναλίστ, οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η βροχή θα απομακρύνει την αιθαλομίχλη που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή από τις μεγάλες πυρκαγιές στον Καναδά, γεγονός που αναμένεται να προσφέρει καλύτερες συνθήκες για τον κυριακάτικο τελικό στο κοντινό MetLife Stadium, ο οποίος θα αρχίσει στις 15:00 τοπική ώρα (22:00).

Παράλληλα, ο Δείκτης Ποιότητας Αέρα (AQI), που το Σάββατο βρισκόταν στο 160, επίπεδο που χαρακτηρίζεται ως “ανθυγιεινό”, προβλέπεται να υποχωρήσει στο 100 έως την Κυριακή (19/7), επίπεδο που αντιστοιχεί σε “μέτρια” ποιότητα αέρα.

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