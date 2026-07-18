Γαλλία – Αγγλία 4-6: Επικός «μικρός» τελικός στο Μουντιάλ με «ραψωδία» από Εμπαπέ, χατ-τρικ του Σάκα και 3η θέση για τα «τρία λιοντάρια»

Ποιος Νόλαν; Η “μάχη” των δυο… απογοητευμένων του Μουντιάλ του 2026 μας έδωσε ένα ποδοσφαιρικό έπος! Η Αγγλία έβαλε τέσσερα γκολ στην Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο, οι “μπλε” ξύπνησαν στην επανάληψη με την επιθετική ραψωδία του Κιλιάν Εμπαπέ (2 γκολ και ασίστ) και τις αλλαγές του Ντεσάν, αλλά αντί να φτάσουν στο 4-4, ηττήθηκαν τελικά με 6-4. Χατ-τρικ από τον Σάκα. Ιστορική εμφάνιση του Εμπαπέ, παραμονές του αγώνα του Λιονέλ Μέσι στον τελικό της διοργάνωσης. Δείτε το live του αγώνα.

Η Αγγλία κερδίσει έτσι τη Γαλλία και τερματίσει τρίτη στο Μουντιάλ, την καλύτερη θέση που έχει καταλάβει μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966. Η νικήτρια του μικρού τελικού θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 21.5 εκατομμυρίων ευρώ, με την 4η ομάδα της διοργάνωσης να καρπώνεται 20 εκατομμύρια. ευρώ.

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Όσον αφορά τη “μάχη” για τον πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ, αυτή -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- κερδίζεται από τον Κιλιάν Εμπαπέ. Ο Γάλλος επιθετικός έβαλε δυο γκολ, είχε μια ασίστ και πήρε σημαντικό προβάδισμα για να πάρει το “Χρυσό Παπούτσι στο Παγκόσμιπο Κύπελλο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει πλέον 10 γκολ στο Μουντιάλ του 2026, δυο περισσότερα γκολ από τον Λιονέλ Μέσι, ενώ ισοφάρισε τον Αργεντινό στις ασίστ (4), κάτι που θα τον βοηθήσει σε περίπτωση ισοπαλίας. Παράλληλα, ο Γάλλος επιθετικός άφησε πίσω του τον Μέσι και στον γενικό πίνακα των σκόρερ σε Παγκόσμιο Κυπελλο, φτάνοντας τα 22 γκολ!

Το ματς…

Η Αγγλία μπήκε με ιδανικό τρόπο στο ματς. Η Γαλλία μπήκε νωθρά στο ματς και μόλις στο 3′ δέχθηκε το 0-1. Από λάθος πάσα του Ντουέ στο χώρο του κέντρου, ο Ράις έκλεψε την μπάλα, την “κουβάλησε”, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδωσαν οι “μπλε” και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Μενιάν.

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Το ματς διατήρησε έναν καλό ρυθμό, με την Αγγλία να βγάζει κάθετες μπαλιές και την Γαλλία να προσπαθεί να ξεπεράσει το “σοκ” του γρήγορου γκολ, κυκλοφορώντας την μπάλα και ψάχνοντας τον Εμπαπέ. Η πρώτη της καλή στιγμή ήρθε στο 11′, με τον Χέντερσον να διώχνει το σουτ του Τσέρκι. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Σάκα σκόραρε για την ομάδα του Τούχελ, αλλά το τέρμα ακυρώθηκε για οφσάιντ του σκόρερ.

Σε μια ακόμα φάση αντεπίθεσης, η Αγγλία κέρδισε κόρνερ και ακολούθως κατάφερε να διπλασιάσει τα τέρματά της. Στο 18′ ο Ράις εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Κόνσα νίκησε στον αέρα τον Ραμπιό και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γαλλίας για το 0-2.

Έχοντας ήδη δεχθεί δυο “χτυπήματα”, η Γαλλία επέστρεψε από το hydration break, κρατώντας την μπάλα έξω από τη μεγάλη περιοχή της Αγγλίας και ψάχνοντας την μπαλιά που άνοιξε την αντίπαλη άμυνα. Οι δυο ομάδες έπαιξαν χωρίς σκοπιμότητες, με τις άμυνες να δείχνουν πιο… χαλαρές. Στο 35′ ο Εμπαπέ δεν μπόρεσε να νικήσει με σουτ τον Χέντερσον. Λίγο μετά (38′) ο η Αγγλία βρήκε τα κενά που έπρεπε και έφτασε στο 0-3! Οι παίκτες του Τούχελ έφυγαν στην κόντρα, ο Ράσφορντ έχασε ένα τετ-α-τετ, αλλά η μπάλα του ήρθε ξανά στα πόδια, πάσαρε στον Σάκα και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο… μονόλογος της Αγγλίας στο πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 45+1′ με ένα τέταρτο γκολ. . Ο Έζε έβγαλε μια μαγική μπαλιά στον Σάκα και Άγγλος επιθετικός με ωραίο τελείωμα έκανε το 0-4.

Με την ομάδα του να είναι για… κλάματα, ο Ντιντιέ Ντεσάν προχώρησε σε 4 αλλαγές, με την έναρξη της επανάληψης, βάζοντας στο ματς τους Ντιν, Ουπαμπεκανό, Ντεμπελέ και Μπαρκολά. Απ’ την άλλη, ο Τούχελ έβαλε στο ματς τον Γουότκινς στη θέση του Ράσφορντ.

Η Γαλλία μπήκε με το πόδι στο “γκάζι” στο ματς και μόλις στο 48′ μείωσε σε 4-1. Ο Ολίσε έκανε ωραία πάσα που έκοψε την άμυνα της Αγγλίας στα δύο και ο Εμπαπέ με ωραίο τελείωμα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Έξι λεπτά μετά, ο “μικρός” τελικός του Μουντιάλ απέκτησε νέο ενδιαφέρον, με τους “μπλε” να μειώνουν σε 4-2. Ο Εμπαπέ έβγαλε τρομερή κάθετη και ο Μπαρκολά “εκτέλεσε” τον Χέντερσον.

Το ματς απέκτησε έναν απίστευτο ρυθμό, με τις δυο ομάδες να χάνουν τεράστιες ευκαιρίες για να σκοράρουν! Η Γαλλία είδε όμως την Αγγλία να ζορίζεται στο χώρο του κέντρου, και τις αλλαγές του Ντεσάν να της δίνουν νέα “πνοή”. Ο Κιλιάν Εμπαπέ έδειξε αποφασισμένος να μην αφήσει τους “μπλε” να χάσουν και στο 66′ σημείωσε το δεύτερό του γκολ στο ματς, μειώνοντας σε 4-3!

Το ματς μπήκε στην τελική του ευθεία, με τον Ολίσε να χάνει μεγάλες ευκαιρίες για να φέρει το ματς στα ίσα! Βλέποντα την ομάδα του να “λυγίζει”, ο Τούχελ -που άκουσε αποδοκιμασίες- πέρασε στο ματς τον Μπέλιγχαμ, για να την ενισχύσει στο χώρο του κέντρου. Τα “τρία λιοντάρια” έφτασαν τελικά στη νίκη, σημειώνοντας ένα ακόμα γκολ, κόντρα στη ροή του αγώνα. Ο Γκουστό ανέτρεψε τον Σπενς στο 85′ και ο Σάκα εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι, για το 5-3 και το δικό του χατ-τρικ.

Το ματς όμως είχε… κάτι ακόμα να δώσει! Στο 90+6 ο Ντεμπελέ έκανε μια απίθανη ενέργεια και πλασάρει εύστοχα εντός περιοχής, μειώνοντας σε 5-4. Εκεί που οι φίλοι της Γαλλίας περίμεναν ένα ακόμα γκολ, για να πάει το ματς στην παράταση, ήρθε ο Μπέλιγχαμ στο 90+8′ για να… λήξει το ματς. Ο Άγγλος μέσος πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο, έφτασε -με προσποιήσεις- μέχρι τη μικρή περιοχή των “μπλε” και διαμόρφωσε το τελικό 6-4.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

Γαλλία (Ντεσάν): Μενιάν – Γκουστό (90+1′ Κουντέ), Κονατέ (46′ Ουπαμεκανό), Λακρουά, Ερναντέζ (46′ Ντιν) – Ζαΐρ-Εμερί, Ραμπιό – Ολίσε, Σερκί (46′ Ντεμπελέ), Ντουέ (46′ Μπαρκολά) – Μπαπέ

Αγγλία (Τούχελ): Χέντερσον – Κουάνσα (83′ Τζέιμς), Κόνσα, Γκουέχι (90+3′ Τσάλομπα), Σπενς – Ράις – Σάκα, Έζε (79′ Μπέλιγχαμ), Ρότζερς, Ράσφορντ (46′ Γουότκινς) – Τόνι (79′ Άντερσον)