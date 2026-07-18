Τάκης Φύσσας: Η κόρη του, Ραφαέλα πήρε το πτυχίο της – Οι οικογενειακές φωτογραφίες από την αποφοίτηση

Μια σημαντική και χαρούμενη οικογενειακή στιγμή θέλησε να μοιραστεί ο Τάκης Φύσσας στα social media, εκφράζοντας δημόσια την υπερηφάνειά του για τη μεγάλη του κόρη, Ραφαέλα.

Ο Τάκης Φύσσας δημοσίευσε στιγμιότυπα από την αποφοίτηση της Ραφαέλας, η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία τις σπουδές της στην Ιταλία στον τομέα του Communication Management.

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Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής συνόδευσε την ανάρτησή του με ένα συγκινητικό μήνυμα προς την κόρη του, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια που έκανε, για να φτάσει σε αυτή την ημέρα.

“Ραφαέλα! Ήρθε η μέρα που τόσο περίμενες ,απόλαυσε την στιγμή, είναι όλη δική σου. Ήμουν σίγουρος για σένα όταν σε είδα με τι τρόπο προσπάθησες, με τι αυτοθυσία και αφοσίωση! Η αποφοίτηση είναι μία τεράστια επιτυχία ,να αριστεύεις όμως έχει να κάνει με την δική σου προτεραιότητα. Συγχαρητήρια κορίτσι μου”, έγραψε ο Τάκης Φύσσας στην ανάρτησή του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Takis Fyssas (@takisfyssas14)

Ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 είναι παντρεμένος με την Χριστίνα από εκείνη τη χρονιά και μαζί έχουν αποκτήσει δύο κόρες, τη Ραφαέλα και τη Σήλια. Παρότι διατηρεί χαμηλούς τόνους γύρω από την προσωπική του ζωή, ο Τάκης Φύσσας δεν έχει κρύψει ποτέ την αδυναμία που έχει στα δυο του παιδιά.