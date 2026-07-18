Η Μαρία Σάκκαρη κόντρα στην Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open – Η μέρα και η ώρα του μεγάλου αγώνα

Η Μαρία Σάκκαρη θέλει όσο τίποτε άλλο να σηκώσει μια κούπα στο σπίτι της, μπροστά στο ελληνικό κοινό, στο πρώτο WTA τουρνουά που διεξάγεται στην πατρίδα μας εδώ και 36 χρόνια. Η Ελληνίδα τενίστρια νίκησε με 2-0 σετ την Αλίνα Κορνέεβα και πέρασε στον μεγάλο τελικό της Κυριακής (19.07.2026)

Η Μαρία Σάκκαρη επιστρέφει έτσι σε τελικό διοργάνωσης της WTA μετά από 2,5 σχεδόν χρόνια και το Indian Wells τον Μάρτιο του 2024. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα διεκδικήσει τον 3ο τίτλο της καριέρας της (2-8) και πρώτο από τον Σεπτέμβριο του 2023 και το 1000άρι της Γουαδαλαχάρας.

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Αντίπαλός της θα είναι η Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα, η οποία νίκησε με μικρή δυσκολία την Κλάρα Τόσον με 2-1 σετ (1-6, 6-4, 3-6), στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό.

Ο μεγάλος τελικός του WTA τουρνουά θα διεξαχθεί το βράδυ της Κυριακής (20.07.2026) στο «Stadion Sports Center», με την έναρξη του να είναι προγραμματισμένη για τις 20:00. Η τηλεοπτική του μετάδοση θα γίνει από τη συχνότητα της ΕΡΤ, ενώ θα υπάρξει και live ενημέρωση από το Newsit.gr.

Η Κρεϊτσίκοβα, Νο. 32 της παγκόσμιας κατάταξης και πρώην Νο. 2, είναι η μοναδική κάτοχος Grand Slam στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά, έχοντας κατακτήσει το Roland Garros το 2021 και το Wimbledon το 2024.

Σάκκαρη και Κρεϊτσίκοβα έχουν αναμετρηθεί τρεις φορές στο παρελθόν, με την Τσέχα να μετρά ισάριθμες νίκες. Πιο χαρακτηριστική ήταν εκείνη στον ημιτελικό του Roland Garros το 2021, όταν η Κρεϊτσίκοβα επικράτησε με 9-7 στο τρίτο σετ, σε μία από τις πιο δραματικές αναμετρήσεις της καριέρας της Σάκκαρη.